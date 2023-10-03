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Пытался успокоить девочку: сибиряк ударил маленькую дочь о спинку дивана и попал под уголовное дело

24-летний парень задержан

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Девочку доставили в больницу

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В Новосибирской области житель Баганского района днем 1 октября приподнял дочь и ударил о спинку дивана. Как сообщают в СК по Новосибирской области, так отец пытался успокоить ребенка. Теперь на мужчину завели уголовное дело.

— Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что девочке своевременно была оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы для жизни ребенка не имеется, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый задержан, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, 24-летнего отца девочки вывел из себя плач ребенка и он трижды ударил ее об диван. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга.

В сентябре в соцсетях появилось видео, снятое якобы в детской городской клинической больнице № 1 в Новосибирске. В ролике пациентка бьет ребенка.

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