Пытался успокоить девочку: сибиряк ударил маленькую дочь о спинку дивана и попал под уголовное дело

В Новосибирской области житель Баганского района днем
— Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что девочке своевременно была оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы для жизни ребенка не имеется, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый задержан, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 24-летнего отца девочки вывел из себя плач ребенка и он трижды ударил ее об диван. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга.
В сентябре в соцсетях появилось видео, снятое якобы в детской городской клинической больнице