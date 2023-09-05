«На глазах у пациентов»: в детской больнице Новосибирска женщина избила ребенка — видео

— Лежала с ними. Ни разу не замечала за мамой подобного. Сын еще с ними такого же возраста в тяжелом состоянии был. А вот подростку, которая это все снимала, нечем заняться, — пишет подписчица канала Елена Слюсарь. На сообщение корреспондента НГС женщина не ответила.



Ситуацию уже прокомментировали в ГУ МВД России по Новосибирской области. Там сообщили, что сообщений к ним по этой ситуации не поступало.



— Информацию полицейские зарегистрировали после публикации. Сейчас проводят проверку и устанавливают все обстоятельства, — сообщили в пресс-службе ведомства.

