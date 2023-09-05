«На глазах у пациентов»: в детской больнице Новосибирска женщина избила ребенка — видео

В соцсетях появилось видео, снятое якобы в детской городской клинической больнице №1 в Новосибирске. В ролике пациентка бьет ребенка.
Информацию разместили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» утром 5 сентября. По словам очевидцев, эта женщина — мать ребенка.
На видеозаписи она стоит к камере спиной и бьет ребенка, а затем кидает его на кровать с силой и сбрасывает с него обувь. Ребенок истошно плачет. Пост собрал больше 150 комментариев. Большинство осуждают женщину. Единицы поддержали ее, отметив, что, возможно, ребенок плохо себя вел перед инцдентов
— Лежала с ними. Ни разу не замечала за мамой подобного. Сын еще с ними такого же возраста в тяжелом состоянии был. А вот подростку, которая это все снимала, нечем заняться, — пишет подписчица канала Елена Слюсарь. На сообщение корреспондента НГС женщина не ответила.
Ситуацию уже прокомментировали в ГУ МВД России по Новосибирской области. Там сообщили, что сообщений к ним по этой ситуации не поступало.
— Информацию полицейские зарегистрировали после публикации. Сейчас проводят проверку и устанавливают все обстоятельства, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В медицинском учреждении сначала сообщили, что ничего такого не слышали, и о происшествии в стенах больницы ничего не известно. Затем уже главный врач больницы Евгения Аверкина в разговоре с корреспондентом НГС отметила: все, что происходит в стенах учреждения и касается пациентов, которые там находятся, не разглашается, так как это является медицинской тайной.
— Все официальные комментарии — через пресс-центр Минздрава, — заявила главный врач.
В Минздраве корреспонденту НГС уточнили, что это вопрос исключительно в компетенции опеки и правоохранительных органов.
Ранее НГС писал о том, как в Новосибирске женщина избила маленькую девочку в лифте. Следователи после этого начали проверку по поводу жестокого обращения с ребенком.