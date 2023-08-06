В Новосибирске женщина избила маленькую девочку в лифте — следователи начали проверку

В Новосибирске следователи начали проверку после публикации в СМИ информации о жестоком обращении с маленькой девочкой в Калининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
5 августа в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» появилось видео на котором женщина бьет ребенка по голове. Как говорится в посте, сибирячка также отпускает гулять девочку одну слишком поздно.
— По сообщению СМИ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — пояснили в СК по НСО.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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