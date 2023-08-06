«Мать распускает руки»: на видео в лифте попало избиение маленькой девочки — что сделала полиция

Жалоба и видео появились в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Уже на протяжении месяца девочка 5–6 лет гуляет одна на детской площадке без присутствия взрослых. Возвращается домой в 22:10–23:00. Как на днях стало известно, мать оставляет ее одну с младшим братом, в то время когда она с отцом и младшим третьим ребенком ездят по своим делам! Дети высовываются в окно 3-го этажа! Также мать распускает руки и бьет девочку по голове, — заявил автор поста, который попросил сохранить анонимность.