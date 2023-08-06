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«Мать распускает руки»: на видео в лифте попало избиение маленькой девочки — что сделала полиция

Женщина ударила ребенка по голове

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Полиция уже отреагировала на выложенные видео

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В Новосибирске соседи забили тревогу из-за жестокого обращения с маленькой девочкой — они заявили, что ее бьет по голове мать, а также отпускает гулять одну слишком поздно.

Жалоба и видео появились в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Уже на протяжении месяца девочка 5–6 лет гуляет одна на детской площадке без присутствия взрослых. Возвращается домой в 22:10–23:00. Как на днях стало известно, мать оставляет ее одну с младшим братом, в то время когда она с отцом и младшим третьим ребенком ездят по своим делам! Дети высовываются в окно 3-го этажа! Также мать распускает руки и бьет девочку по голове, — заявил автор поста, который попросил сохранить анонимность.

В подтверждение своих слов он опубликовал несколько видео с домофона. Оба датированы 2 августа. На первом женщина тащит девочку за руку и пихает в подъезд. Затем опубликовано видео из лифта, где ребенка бьют по голове.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 / Vk.com

— Сотрудниками полиции был осуществлен выезд по данному адресу. В отношении законной представительницы несовершеннолетних составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Работа с семьей продолжается.

— Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия совместно с компетентными органами, направленные на выяснения ситуации, происходящей в данной семье, — добавили в ведомстве.

В конце июля в магазине в рабочем поселке Горном Новосибирской области женщина выкинула ребенка из велосипеда-коляски, а после проехала колесом по малышу.

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