Сибирячка выкинула ребенка из велосипеда-коляски и наехала на малыша колесом — женщину ищет полиция

В магазине в рабочем поселке Горный Новосибирской области женщина выкинула ребенка из велосипеда-коляски, а после проехала колесом по малышу. Видео опубликовали в паблике «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили в группе, инцидент произошел вчера, 28 июля, в магазине «Магнит Косметик» на улице Советской, 17/4. На кадрах видно, как женщина выкидывает малыша из детского велосипеда и бросает на пол, после чего проезжает по спине ребенка колесом.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе личность гражданки, изображенной на видео.
Журналист пыталась связаться с представителями магазина, но на звонки не ответили.
Ранее НГС писал, что в Октябрьском районе Новосибирска сотрудники детского сада ударили детей — инцидент попал на камеры видеонаблюдения.