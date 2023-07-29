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Сибирячка выкинула ребенка из велосипеда-коляски и наехала на малыша колесом — женщину ищет полиция

Инцидент произошел в магазине косметики

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После случившегося полиция начала проверку

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В магазине в рабочем поселке Горный Новосибирской области женщина выкинула ребенка из велосипеда-коляски, а после проехала колесом по малышу. Видео опубликовали в паблике «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в группе, инцидент произошел вчера, 28 июля, в магазине «Магнит Косметик» на улице Советской, 17/4. На кадрах видно, как женщина выкидывает малыша из детского велосипеда и бросает на пол, после чего проезжает по спине ребенка колесом.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «ЧП Новосибирск» / vk.com

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе личность гражданки, изображенной на видео.

Журналист пыталась связаться с представителями магазина, но на звонки не ответили.

Ранее НГС писал, что в Октябрьском районе Новосибирска сотрудники детского сада ударили детей — инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Обновлено. В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области начали проверку.

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