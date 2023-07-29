Потянула за волосы и ударила: на видео попало избиение детей в новосибирском детском саду

В Октябрьском районе Новосибирска сотрудники детского сада ударили детей — инцидент попал на камеры видеонаблюдения.



Кадры, как сотрудники жестоко обращаются с детьми, опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Автор поста сообщила, что подобный инцидент произошел в учреждении на улице Кошурникова, 22/2. На видео видно, как одна из сотрудниц ударяет ребенка ладонью, а другого малыша тянет за руку с силой, чтобы усадить его на стул, на других кадрах еще одна сотрудница хватает ребенка за волосы.