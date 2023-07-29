Потянула за волосы и ударила: на видео попало избиение детей в новосибирском детском саду

В Октябрьском районе Новосибирска сотрудники детского сада ударили детей — инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Кадры, как сотрудники жестоко обращаются с детьми, опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Автор поста сообщила, что подобный инцидент произошел в учреждении на улице Кошурникова, 22/2. На видео видно, как одна из сотрудниц ударяет ребенка ладонью, а другого малыша тянет за руку с силой, чтобы усадить его на стул, на других кадрах еще одна сотрудница хватает ребенка за волосы.
После случившегося следователи Октябрьского района начали проверку о применении насилия к детям по статье 117 УК РФ (истязание). Сотрудники ведомства установят все обстоятельства случившегося, а по итогам проверки примут процессуальное решение.
Также проверку детского сада, где бьют детей, начала прокуратура. Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей, дадут оценку исполнению должных обязанностей сотрудников сада.
Недавно 9-летняя девочка получила ушиб переносицы и ссадину от удара пожилой незнакомки в магазине «Мария-Ра» на улице 1905 года в Новосибирске. После случившегося следователи начали проверку.