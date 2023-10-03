Пятиклассник в Бердске скончался по дороге в лицей: перед этим ребенок поскользнулся на улице

Под Новосибирском, в Бердске, рядом с лицеем скончался школьник. Трагедия произошла днем 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
— Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетнего на одной из улиц в городе Бердске, — пояснили в ведомстве.
Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как сообщает «Свидетель Бердск», трагедия произошла на территории лицея, где учился школьник. Пятиклассник шел в школу, когда поскользнулся и упал, ударившись головой. Очевидцы вызвали мальчику скорую помощь, но медики уже не успели помочь школьнику.
Корреспондент НГС попытался связаться с директором лицея, но на звонки журналиста никто не ответил.
Ранее НГС рассказывал, как на уроке физкультуры в селе Сокур Мошковского района умер второклассник.