Пятиклассник в Бердске скончался по дороге в лицей: перед этим ребенок поскользнулся на улице

Под Новосибирском, в Бердске, рядом с лицеем скончался школьник. Трагедия произошла днем 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.



— Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетнего на одной из улиц в городе Бердске, — пояснили в ведомстве.

