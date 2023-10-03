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Пятиклассник в Бердске скончался по дороге в лицей: перед этим ребенок поскользнулся на улице

Инцидент произошел на территории учебного заведения

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После инцидента проверку начали следователи

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Под Новосибирском, в Бердске, рядом с лицеем скончался школьник. Трагедия произошла днем 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

— Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетнего на одной из улиц в городе Бердске, — пояснили в ведомстве.

Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает «Свидетель Бердск», трагедия произошла на территории лицея, где учился школьник. Пятиклассник шел в школу, когда поскользнулся и упал, ударившись головой. Очевидцы вызвали мальчику скорую помощь, но медики уже не успели помочь школьнику.

Корреспондент НГС попытался связаться с директором лицея, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее НГС рассказывал, как на уроке физкультуры в селе Сокур Мошковского района умер второклассник.

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