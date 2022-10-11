«Была внезапная смерть»: второклассник умер в школе под Новосибирском

На уроке физкультуры в селе Сокур Мошковского района умер второклассник. Информацию подтвердили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Как сообщили в телеграм-канале «Любить Новосибирск» 10 октября , мальчику стало плохо на уроке физкультуры в школе в селе Сокур.

Глава администрации Сокурского сельсовета подтвердил информацию. Директор школы Татьяна Акимова рассказала НГС, что сотрудники пытались помочь мальчику.

— Мы сами все в шоке. Мы помогли, на руках унесли его в больницу, но это бесполезно, у него, вероятно, была внезапная смерть. По предварительной информации, у мальчика оторвался тромб, — сообщила директор.