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СрочноВтороклассник внезапно умер в школе
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«Была внезапная смерть»: второклассник умер в школе под Новосибирском

Следственный комитет начал проверку

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Трагедия произошла в Мошковском районе

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На уроке физкультуры в селе Сокур Мошковского района умер второклассник. Информацию подтвердили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Как сообщили в телеграм-канале «Любить Новосибирск» 10 октября, мальчику стало плохо на уроке физкультуры в школе в селе Сокур.

Глава администрации Сокурского сельсовета подтвердил информацию. Директор школы Татьяна Акимова рассказала НГС, что сотрудники пытались помочь мальчику.

— Мы сами все в шоке. Мы помогли, на руках унесли его в больницу, но это бесполезно, у него, вероятно, была внезапная смерть. По предварительной информации, у мальчика оторвался тромб, — сообщила директор.

В Следственном комитете сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Утром 10 октября в Новосибирске школьница выпала из окна квартиры, расположенной в доме № 3 на Вокзальной Магистрали.

Следственный комитетШкола
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