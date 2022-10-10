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Школьница выпала из окна на Вокзальной Магистрали — на месте ЧП работает полиция и скорая

Девочка погибла после падения с 4 этажа

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Около подъезда стоит реанимобиль

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Утром 10 октября в Новосибирске школьница выпала из окна квартиры, расположенной в доме № 3 на Вокзальной Магистрали.

По словам местных жителей, девочка выпала из окна на четвертом этаже. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и медики скорой помощи. Около подъезда стоит реанимобиль.

Источник НГС в правоохранительных органах уточнил, что от полученных травм девушка погибла. Школьнице было 14 лет.

Оперативно связаться с пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области не удалось: сотрудники не ответили на звонок. Представитель новосибирского управления Следственного комитета пообещала уточнить информацию в ближайшее время.

В октябре прошлого года мужчина и женщина выпали из элитной 16-этажки около цирка.

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