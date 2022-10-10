Школьница выпала из окна на Вокзальной Магистрали — на месте ЧП работает полиция и скорая
Девочка погибла после падения с 4 этажа
Утром 10 октября в Новосибирске школьница выпала из окна квартиры, расположенной в доме
По словам местных жителей, девочка выпала из окна на четвертом этаже. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и медики скорой помощи. Около подъезда стоит реанимобиль.
Источник НГС в правоохранительных органах уточнил, что от полученных травм девушка погибла. Школьнице было 14 лет.
Оперативно связаться с пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области не удалось: сотрудники не ответили на звонок. Представитель новосибирского управления Следственного комитета пообещала уточнить информацию в ближайшее время.
В октябре прошлого года мужчина и женщина выпали из элитной