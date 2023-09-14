«У одного из них я прям мяса куски вырвал». Суд отправил на пожизненное «киллера № 1». Кто такой Аслан Гагиев по кличке Джако

История Аслана Гагиева. «Я не родился негодяем»

Гагиев родился в Грузии. Пока он учился в Московском инженерно-строительном институте, начался первый грузино-осетинский конфликт.



— Когда из Грузии нас погнали в Осетию, на моих глазах дядьке голову отрезали. Это в Грузии, когда Гамсахурдия пришел к власти, националист, — рассказывал Джако во время перерыва одного из заседаний.



По пути в Россию на руках Аслана умер ребенок его сестры.



— Обустроились в хлеву, где скотина там, и нас избили на глазах у моей семьи. Ну конечно, у меня крыша съехала. Я пять лет потом их искал, вот этих (показывает на плечо, намекая на погоны), кто это сделал. Сам лично их покромсал… Я вам реально сейчас заявляю, что у одного из них я прям мяса куски вырвал, — без стеснения рассказывал Гагиев.

