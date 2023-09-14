«У одного из них я прям мяса куски вырвал». Суд отправил на пожизненное «киллера № 1». Кто такой Аслан Гагиев по кличке Джако

Южный военный окружной суд вынес максимально суровый приговор Аслану Гагиеву — отправил на пожизненное заключение в тюрьму. В новостях его называют «киллером
— Гагиев признан виновным, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, — говорится в решении суда.
Пожизненное Аслану Гагиеву дали за шесть доказанных убийств, создание трех банд и руководство преступным сообществом, незаконный оборот оружия. Самого Гагиева во время заседаний возмущало, что, притом что он открыто говорил о многих резонансных преступлениях, приговор ему вынесли «за мелочь». Конкретно в тех преступлениях, о которых шла речь на суде, Гагиев считает себя невиновным.
История Аслана Гагиева. «Я не родился негодяем»
Гагиев родился в Грузии. Пока он учился в Московском инженерно-строительном институте, начался первый грузино-осетинский конфликт.
— Когда из Грузии нас погнали в Осетию, на моих глазах дядьке голову отрезали. Это в Грузии, когда Гамсахурдия пришел к власти, националист, — рассказывал Джако во время перерыва одного из заседаний.
По пути в Россию на руках Аслана умер ребенок его сестры.
— Обустроились в хлеву, где скотина там, и нас избили на глазах у моей семьи. Ну конечно, у меня крыша съехала. Я пять лет потом их искал, вот этих (показывает на плечо, намекая на погоны), кто это сделал. Сам лично их покромсал… Я вам реально сейчас заявляю, что у одного из них я прям мяса куски вырвал, — без стеснения рассказывал Гагиев.
Второй раз он вернулся в Осетию на похороны друга. Тогда Джако еще был бедным студентом, подрабатывал санитаром в морге, поэтому деньги на похороны собрал с трудом.
— Приезжаю на такси, на посту останавливают, меня прикладом так раз дал, раз-раз. Я не понял, что случилось, что я сделал, я даже не знал, где эта Осетия находится, это была первая или вторая поездка по России, — рассказывает Гагиев. — И мне в карман героин сует, я его руку раз, раз в карман. «Ты чё?» Представляете? Потом оформили протокол, отобрали все деньги, которые я собрал на похороны.
После этого случая, как признавал Гагиев, у него «съехала крыша».
— Как я стал Джако? Я не родился преступником. Я не родился негодяем. У меня бесчестных поступков нет. Какая мысль у меня в голове? И следующие два-три года у меня одна мысль: что с ними [с полицейскими, которые подбросили наркотики] сделать?
Не без гордости Гагиев рассказал, как заставил начальника поста на коленях проползти метров 500 от аэропорта. Аслан хотел его застрелить, но пожалел.
— Потом заставил, чтоб он деньги нашел, сколько, два-три года прошло, чтоб он нашел тех, к кому я ехал, чтоб он им дом купил, туда-сюда. До сих пор работает этот поганец. Но после этого ничего больше не делал, ни героин не засовывал, ничего.
Но самое большое влияние на Аслана Гагиева оказала бесланская трагедия.
«Были взрывы, стреляли, а я пытался поднять ребенка»
1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе Беслана — погибли более 300 человек, 186 из которых дети. Джако был в Москве, но, как только узнал о случившемся, вылетел в Беслан. Был среди тех, кто помогал вызволять заложников.
— Когда мы были в школе, я схватил двоих детей, которые были совсем обессилены. Я уронил свой пулемет, а ребенок был у меня под рукой. Это была 9-летняя девочка. Я попробовал поднять девочку, но ничего не вышло. Были взрывы, стреляли, а я пытался поднять ребенка, но ничего не получалось. Тогда я заметил, что девочка крепко держится за свою мертвую мать. Мать была разорвана на куски. Так я вынужден был практически нести девочку и ее мертвую мать. Я должен был вытолкнуть ребенка через окно первого этажа. А девочку с мертвой матерью я понес в безопасное место. Потом меня нашел отец этого ребенка, — рассказал Гагиев на допросе в австрийском суде в 2015 году, когда решался вопрос о его экстрадиции в Россию. Протокол сохранился в открытом доступе.
В перерывах между заседаниями суда в Ростове Гагиев рассказывал, как после трагедии отдал более 7 миллионов долларов своему другу, который возглавлял народное ополчение, охранявшее границу между Осетией и Чечней.
— Но потом я его ухандохал за то, что сожрал все деньги. Вот это правда, да. Вот это я делал, но об этом никто не знает. Даже следствие пишет опять какую-то глупость. Но это реальность, — эмоционально декламировал Гагиев. — Я дал ему еще 500 тысяч долларов на то, чтобы он отдал семьям погибших: «Альфа», «Вымпел», ребята, что погибли в Беслане. Чтобы их семьям он отдал. Тоже сожрал, скотина, вообще конченный. [Но я] всё равно простил. А потом он опять так сделал. Я ему сказал: «Нельзя, это людские деньги, такого делать нельзя». А он опять. Свинья, ну вот что мне делать.
По рассказам Гагиева, не только его друг «жрал» деньги, предназначавшиеся пострадавшим в Беслане семьям.
— Тогда в СМИ были сообщения, что в республику поступило очень много пожертвований. Жертвовали много людей со всего мира. В республику поступило около 600 миллионов евро. Тогда я задался вопросом, где пожертвованные деньги и почему люди не могут похоронить на эти деньги своих детей. Этот вопрос я задал руководителю Министерства финансов. Он сказал мне, что эти деньги надо придержать, пока всё не успокоится. Тогда население республики собралось, мы пошли к президенту и потребовали отставки его и главы спецслужбы, — зафиксировано в показаниях Аслана Гагиева австрийскому суду.
После этого Гагиев обрел уважение в Северной Осетии, а заодно проблемы. Согласно материалам австрийского суда, его задержали в Беслане силовики и пытали 5 дней.
— Я изложу только кратко, что со мной случилось. Чтобы я снова пришел в себя, на меня мочились. Я был испачкан кровью, а из моего живота сделали шахматную доску. Я подробно не рассказывал об этом специалисту, его интересовали только мои раны. Эти люди думали, что я притворяюсь и делаю вид, что я без сознания, и они мочились на мои раны, говоря: «Ты будешь нашим Иисусом Христом». Это самое безобидное, что они со мной делали. Мне разорвали все внутренние органы, требовалось несколько операций, — рассказал австрийскому суду Большой Брат.
Гагиев не из тех, кто жалуется, об этом случае в ростовском суде рассказывал лишь вскользь. Добавлял, что от невыносимой боли бился головой об стену, чтобы потерять сознание. Также, по его словам, тогда он не был убит только потому, что слишком много людей видели момент похищения. Но на этом неприятности, связанные с бесланской трагедией, у Большого Брата не закончились.
По словам Аслана, в 2008 году его должны были убить влиятельные люди из соседнего региона. Большого Брата спас его друг — тогдашний прокурор Республики Дагестан, так как покушение должен был осуществить его двоюродный брат. Против Гагиева было возбуждено уголовное дело за финансирование терроризма, но его закрыли. Позднее у Джако появились новые проблемы.
— В 2012 году генерал Следственного комитета, Бастрыкин, приехал в маленькую деревню, чтобы инициировать против меня уголовное преследование. Он проехал почти 2000 километров, чтобы позаботиться о том, чтобы против меня возбудили уголовное дело по статье 210 — речь в ней идет о создании преступной группировки, — заявлял в Австрийском суде Гагиев.
«Семья» и «братья»
По информации Следственного комитета, банда Аслана Гагиева — так называемая Семья — сформировалась в 2004 году и просуществовала до 2013-го. В ней было около 50 участников, которые называли друг друга братьями, а Джако, соответственно, был старшим братом. Сейчас все они или мертвы, или находятся в местах лишения свободы, кроме Дениса Кокоева, руководителя одного из «подразделений» банды — он в международном розыске. Некоторые из тех, кто был задержан, заключали досудебные соглашения и давали признательные показания, но многие из них позже заявили, что давали их под пытками, и поэтому отказались от прежних слов.
«Семье» приписывают около 60 убийств в Северной Осетии, Москве и Подмосквовье, но это лишь те, в которых силовики смогли хотя бы косвенно доказать причастность банды Гагиева. Назовем несколько громких убийств, к которым, по версии следствия, причастна «Семья»: владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, бывшего первого заместителя гендиректора Финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова, мэра Владикавказа Виталия Караева, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марка Мецаева, начальника первого отдела уголовного розыска МВД Виталия Чельдиева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.
Аслан Гагиев признался лишь в убийстве последнего. Всё время, пока шел суд в Ростове, Большой Брат повторял, что заказчик преступления — бывший депутат Госдумы от «Единой России» Зураб Макиев. Еще не раз Джако отметит, что сам помогал подниматься по карьерной лестнице и давал деньги, а тот оказался «псом неблагодарным». Но, несмотря на многочисленные признания и заявления, за это громкое убийство Гагиева не судят.
Финансировал преступную деятельность «Семьи» сам Гагиев. Он быстро стал успешным бизнесменом и богатым человеком. Например, Большой Брат был хозяином трех спиртзаводов, в том числе одного из них крупнейший во всей России — «Салют»; занимался строительным бизнесом, работал в Финансовой лизинговой компании.
На суде в Ростове Гагиева обвиняли в руководстве тремя бандами на территории Северной Осетии, которые с 2012 по 2013 год совершили шесть убийств: заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева, предпринимателей Таймура Кадзаева, Владимира Лалиева и Алана Торчинова, а также Аслана Торчинова и Албега Плаева. Именно за эти деяния обвинение запросило пожизненный срок. Других дел не было возбуждено, так как Австрия не разрешила России продолжать уголовное преследование Гагиева.
«Киллер
На прениях сторон Гагиев заявлял, что он понял, что, по версии прокурора, убийства в Северной Осетии произошли потому, что Таймур Кадзаев, Валерий Лалиев и Алан и Аслан Торчиновы похищали детей.
— Исходя из того, что я услышал, мне нужно дать грамоту за то, что я избавил осетинский народ от похитителей детей, а мне хотят дать пожизненный срок, — рассуждает Аслан Гагиев. — Я не могу сознаться в том, чего я не делал.
Аслан считает, что нет никаких доказательств, которые подтверждают его отношение к незаконному обороту оружия. По словам Джако, никто из свидетелей не говорил о его причастности к хранению, продаже или передаче оружия.
— Единственное, что я услышал, уважаемый суд, что господин Торчинов занимался куплей-продажей оружия. Но, я извиняюсь, я какое к этому имею отношение? Насколько я знаю, Торчинов всю жизнь занимался куплей-продажей оружия. В какой-то момент его приписали ко мне как члена моего преступного сообщества, и тем самым я стал соучастником его преступлений, — заявил Гагиев на прениях.
Гагиев привел аргумент, что у него не было нужды торговать оружием.
Кроме того, его обвиняют в так называемом убийстве на похоронах Алана Торчинова. Джако особенно недоволен этим обвинением, потому что такое дело, по его словам, «не по чести» и можно приравнять к терроризму.
Аслан также отметил, что вся доказательная база строится на показаниях, которые даны по досудебному соглашению. Но при этом нет прямых улик: большинство свидетелей отрицают или не могут быть уверены в причастности Джако к преступлениям; у самого Аслана не нашли оружие, переписки или звонки, которые могли бы служить доказательством.
Больше всего Джако возмущает, что его судят за мелкие убийства, к которым он не имеет отношения. Аслан не боялся пожизненного срока, он понимал, что его ждет такое наказание, но Гагиева беспокоит, что обвинение требует особый режим заключения. Помимо прочего, это значит, что заключенный не сможет поддерживать связь со своими родными, а свидания будут разрешены раз в год.
— У меня 25 жен и столько же детей, понадобится 25 лет, чтобы увидеть всех их, это нормально вообще? — возмущается Джако.
Послесловие
Джако любил превращать перерывы судебных заседаний в пресс-конференции, как-то его спросили о его прозвище «киллер
— Ну, такой момент, я на счет киллера, еще и номер один, у меня большие сомнения. Ну какой я киллер? Просто убийца. Киллер. Назвали. По-русски скажите «убийца». А по поводу порядкового номера, я не знаю, может, кто обидится, пусть они тоже свои заявки пришлют, и мы проголосуем, кто здесь первый, кто второй. Пусть они считаются номером один. Это слишком яркое слово. Но я готов быть ну вторым, ну десятым. Какая разница? Первый или второй — разница есть какая-нибудь? Душегуб. Какая разница, первый душегуб или десятый душегуб. Разницы нет.