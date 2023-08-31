17-летний юноша сорвался со строительных лесов в Барнауле — следователи начали проверку

В Барнауле 17-летний юноша сорвался с высоты во время строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.



По сланным следователей, инцидент произошел 31 августа на улице Космонавтов. Юноша работал без страховки и упал со строительных лесов.

