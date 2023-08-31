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17-летний юноша сорвался со строительных лесов в Барнауле — следователи начали проверку

По предварительной версии, он работал без страховки

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Молодой человек занимался разбором здания

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В Барнауле 17-летний юноша сорвался с высоты во время строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

По сланным следователей, инцидент произошел 31 августа на улице Космонавтов. Юноша работал без страховки и упал со строительных лесов.

— Молодой человек при проведении демонтажных работ на объекте по улице Космонавтов упал со строительной конструкции, расположенной на возвышении 4–5 метров. По предварительным данным, он находился без страховки и других защитных приспособлений, — пояснили в СК.

Сибиряка госпитализировали с травмами. Следователи проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее в Новосибирске 15-летний альпинист сорвался с высоты 26-го этажа строящейся высотки на Красном проспекте. Медики не смогли его реанимировать.

Упал с высотыСледователи СКРБарнаул
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