17-летний юноша сорвался со строительных лесов в Барнауле — следователи начали проверку

В Барнауле
По сланным следователей, инцидент произошел 31 августа на улице Космонавтов. Юноша работал без страховки и упал со строительных лесов.
— Молодой человек при проведении демонтажных работ на объекте по улице Космонавтов упал со строительной конструкции, расположенной на возвышении 4–5 метров. По предварительным данным, он находился без страховки и других защитных приспособлений, — пояснили в СК.
Сибиряка госпитализировали с травмами. Следователи проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.
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