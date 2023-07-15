«Два удержались, третий сорвался»: альпинист упал с 26-го этажа высотки «Расцветай» в Новосибирске — видео

— Из-за ветра обрушилась часть стены на 26-этаже, я пометил это место на фото. В этот момент на объекте работали три альпиниста: два удержались, а третий сорвался и полетел вниз. На месте работают медики, они погрузили пострадавшего в скорую помощь и увезли, — сообщил НГС житель дома напротив. Он попросил не называть его имени.