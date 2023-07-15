«Два удержались, третий сорвался»: альпинист упал с 26-го этажа высотки «Расцветай» в Новосибирске — видео

15 июля около 17:30 альпинист сорвался с высоты 26-го этажа строящейся высотки на ул. Красный проспект, 167, корпус 10. Его окровавленное тело забрали медики, рассказал НГС очевидец несчастного случая.
— Из-за ветра обрушилась часть стены на 26-этаже, я пометил это место на фото. В этот момент на объекте работали три альпиниста: два удержались, а третий сорвался и полетел вниз. На месте работают медики, они погрузили пострадавшего в скорую помощь и увезли, — сообщил НГС житель дома напротив. Он попросил не называть его имени.
Согласно информации 2ГИС, по этому адресу расположен строящийся жилой комплекс «Расцветай на Красном». НГС обратился к застройщику за комментарием. На момент публикации редакция не получила обратной связи.
В областном главке полиции не смогли предоставить оперативный комментарий НГС. После его получения новость будет дополнена.
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил факт падения человека на Красном проспекте, 167. Подробности представим в ближайшее время.
Ранее в Ленинский районный суд Новосибирска поступил гражданский иск от строителя, который выжил после падения в 8-метровый котлован на Красном проспекте (стройка «Расцветай»). Мужчина требует с работодателя три миллиона рублей.