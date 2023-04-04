Маляр потребовал 3 миллиона после своего падения на стройке «Расцветай» в Новосибирске

В Ленинский районный суд Новосибирска поступил гражданский иск от строителя, который выжил после падения в 8-метровый котлован на Красном проспекте. Мужчина требует с работодателя три миллиона рублей, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора района Олеся Аленева.
— Истец работал в должности маляра. Он обратил внимание суда на то, что ему не выдавались необходимые допуски, не провели инструктаж, не выдали необходимые средства индивидуальной защиты. Исковые требования о компенсации морального вреда составляют три миллиона рублей, — сообщила Аленева.
Сам несчастный случай на стройплощадке произошел в августе 2022 года. При падении истец получил ряд травм: перелом позвоночника и ушибы головы и конечностей.
Застройщиком на площадке, где пострадал рабочий, по данным прокуратуры, является ООО «Специализированный застройщик "Расцветай на Красном"». Компания привлекла к работам субподрядчика ООО «Стройсиб», а тот — еще ряд строительных компаний.
Пострадавший был трудоустроен у одного из субподрядчиков ООО «Расцветай на Красном».
— Субподрядная организация, в которой работает упавший сотрудник, надлежащий контроль за использованием им средства индивидуальной защиты (страховочной привязи) не осуществляла, — сообщали ранее в прокуратуре. — Проверкой вскрыты и другие нарушения трудового законодательства, в том числе требований охраны труда.
ООО «Специализированный застройщик "Расцветай на Красном"» образовано в 2010 году, ее баланс на конец 2021 года составил 6,3 миллиарда, чистый убыток — 323 тысячи. Через учредителя Владислава Савельева организация связана с ООО «Расцветай инвест», образованным в 2020 году. Баланс на конец 2021 года составил 695 миллионов, чистый убыток — 6,1 миллиона.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГК «Расцветай». Редакции обещали предоставить ответ в ближайшее время.
После инцидента прокуратура проверила объекты компании «Расцветай на Красном» и возбудила 12 административных дел.