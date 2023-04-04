Маляр потребовал 3 миллиона после своего падения на стройке «Расцветай» в Новосибирске

— Истец работал в должности маляра. Он обратил внимание суда на то, что ему не выдавались необходимые допуски, не провели инструктаж, не выдали необходимые средства индивидуальной защиты. Исковые требования о компенсации морального вреда составляют три миллиона рублей, — сообщила Аленева.

