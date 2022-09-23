12 административных дел возбудила прокуратура после падения рабочего в котлован на стройке «Расцветая»
Трем директорам строительных фирм грозят штрафы за нарушение охраны труда
Прокуратура Заельцовского района Новосибирска и трудовая инспекция закончили проверку по факту падения рабочего в котлован на стройплощадке. ЧП произошло 15 августа 2022 года по адресу Красный проспект, 167.
— Привлеченный к выполнению работ сотрудник субподрядной организации при демонтаже опалубки вертикальных колонн упал в пазуху на фундаментную плиту с высоты 8 метров, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области, — в результате этого мужчина получил телесные повреждения.
34-летнего бетонщика в тяжелом состоянии передали медикам.
Застройщиком на площадке, где пострадал рабочий, по данным прокуратуры, является ООО специализированный застройщик «Расцветай на Красном». Компания привлекла к работам субподрядчика ООО «Стройсиб», а тот — еще ряд строительных компаний. Изучив их деятельность, сотрудники надзорного ведомства и трудовой инспекции пришли к выводу, что представители трех компаний, работавших на стройке, систематически нарушали трудовое законодательство:
— Субподрядная организация, в которой работает упавший сотрудник, надлежащий контроль за использованием им средства индивидуальной защиты (страховочной привязи) не осуществляла, — уточнили в прокуратуре. — Проверкой вскрыты и другие нарушения трудового законодательства, в том числе требований охраны труда.
Вчера, 21 сентября 2022 года, сотрудники прокуратуры потребовали от руководителей трех субподрядчиков устранить выявленные нарушения. Помимо этого, прокурор Заельцовского района Олег Алексеев возбудил 12 дел об административных правонарушениях в отношении директоров организаций за нарушение трудового законодательства. Каждой фирме грозит штраф до 75 тысяч рублей.
Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, нарушения нашли в деятельности трех фирм: ООО «Стройсиб», ООО «Куб» и ООО «Юпитер», однако получить комментарии представителей не получилось. В прокуратуре не ответили на вопрос, в какой из указанных компаний был трудоустроен пострадавший.
Основной вид деятельности ООО «Куб», по данным сервиса «Контур.Фокус», «работы строительные, специализированные, прочие, не включенные в другие группировки». Директор и единственный учредитель компании — Безруков Андрей Викторович. Чистая прибыль компании по состоянию на конец 2021 года составила 2,8 миллиона рублей. Дозвониться до него корреспонденту НГС не удалось: указанный на сайте сервиса телефон был недоступен.
ООО «Юпитер» (также по информации, опубликованной «Контур.Фокус») занимается той же деятельностью. Единственный учредитель и директор компании — Пехов Ян Владимирович. Чистая прибыль по состоянию на конец 2021 года составила 5,3 миллиона рублей. На просьбу корреспондента прокомментировать результаты прокурорской проверки и возбуждение административных дел человек, ответивший по указанному как контактный номеру, заявил, что не знает, с кем говорит и ни на какие вопросы отвечать не будет.
Такой же деятельностью, по данным сервиса «Контур.Фокус», занимается и ООО «Стройсиб». Учредитель и участник — Александр Викторович Смирнов. Последние данные о финансовом состоянии компании указаны на конец 2016 года. Чистая прибыль на тот момент составила 451 тысячу рублей. Номеров телефона, по которым можно связать с представителями компании, в базе сервиса не значится.
Отказались от комментариев и представители генерального подрядчика, специализированного застройщика «Расцветай на Красном», при том, что к ним претензий у прокуратуры Заельцовского района не было.
По данным сервиса «Контур.Фокус», единственным учредителем ООО «Специализированный застройщик «Расцветай на Красном» является Савельев Владислав Иванович (также является учредителем еще 36 компаний, занимающихся строительством), генеральным директором — Екатерина Викторовна Фурсова. Основной вид деятельности компании — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. По состоянию на конец 2021 года, чистый убыток компании составил 323 тысячи рублей.
Обстоятельства травмирования рабочего изучали и следователи СК. Доследственная проверка по этому факту всё еще ведется.
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