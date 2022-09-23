12 административных дел возбудила прокуратура после падения рабочего в котлован на стройке «Расцветая»

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска и трудовая инспекция закончили проверку по факту падения рабочего в котлован на стройплощадке. ЧП произошло 15 августа 2022 года по адресу Красный проспект, 167.



— Привлеченный к выполнению работ сотрудник субподрядной организации при демонтаже опалубки вертикальных колонн упал в пазуху на фундаментную плиту с высоты 8 метров, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области, — в результате этого мужчина получил телесные повреждения.