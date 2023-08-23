Суд отправил в СИЗО водителя Ford Focus — его обвинили в смертельном ДТП на Красном проспекте

В Новосибирске суд отправил под стражу водителя, обвиняемого в смертельном ДТП на Красном проспекте. В результате аварии погибла 23-летняя девушка-пешеход, еще одного человека доставили в больницу.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, сибиряк проходит фигурантом по уголовному делу о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ). Меру пресечения избрал Дзержинский районный суд Новосибирска.
О заключении обвиняемого под стражу ходатайствовал следователь, его поддержала районная прокуратура. В ведомстве сообщили, что причиной ДТП явилось нарушение водителем правил дорожного движения.
— С учетом тяжести совершенного преступления, неоднократного привлечения обвиняемого к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и иных обстоятельств по делу, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Смертельное ДТП произошло днем 20 августа. Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 20-летний водитель Ford Focus ехал по Красному проспекту и, предварительно, пытаясь проскочить на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder. В результате аварии Toyota съехала с дороги на обочину и сбила двух пешеходов, которые стояли на тротуаре.
В аварии погибла 23-летняя девушка -пешеход, после ДТП в больницу доставили еще одного человека. Кроме того, водителя автомобиля Toyota также госпитализировали с травмами.
23 августа в Новосибирске произошло ДТП на Советском шоссе. В аварии погиб один человек, еще шестеро получили травмы.