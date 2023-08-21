Лихач остался на свободе. В полиции раскрыли подробности о смертельном ДТП в центре Новосибирска

В областном главке полиции рассказали НГС подробности смертельного ДТП на Красном проспекте. 20 августа лихач на автомобиле Ford Focus сбил двух пешеходов, один из них скончался на месте, а другой был госпитализирован с травмами. Медицинское освидетельствование на месте не выявило содержание алкоголя в организме водителя.
— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель был трезв, мера пресечения свободы ему не избиралась, — сообщили в МВД Новосибирской области.
Накануне в полиции отмечали, что водитель автомобиля Ford Focus за последний год привлекали к административной ответственности 18 раз, из них 16 раз за превышение скорости.