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Лихач остался на свободе. В полиции раскрыли подробности о смертельном ДТП в центре Новосибирска

Водитель проехал на красный свет, сбил насмерть пешехода и покалечил другого

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В областном главке полиции рассказали НГС подробности смертельного ДТП на Красном проспекте. 20 августа лихач на автомобиле Ford Focus сбил двух пешеходов, один из них скончался на месте, а другой был госпитализирован с травмами. Медицинское освидетельствование на месте не выявило содержание алкоголя в организме водителя.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель был трезв, мера пресечения свободы ему не избиралась, — сообщили в МВД Новосибирской области.

Накануне в полиции отмечали, что водитель автомобиля Ford Focus за последний год привлекали к административной ответственности 18 раз, из них 16 раз за превышение скорости.

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