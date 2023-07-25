freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 90.49
eur 100.36
СрочноВ аварии на Алтае пострадали 12 человек
Все новости
Все новости

Силовики ворвались в квартиру подозреваемого в убийстве школьницы в Дивногорске — видео задержания

Погибшей было 16 лет

1 622

Мужчину обнаружили в квартире

Поделиться

Полиция задержала подозреваемого 16-летней девушки в Дивногорске Красноярского края. Мужчина освободился из колонии несколько дней назад.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В квартиру ворвались силовики

Видео: ГУ МВД России

24 июля тело 16-летней девушки обнаружили в лесополосе без одежды, погибшей перерезали горло. Девушка ушла из дома вечером 22 июля к подруге, с тех пор о ней ничего не было известно. Поиском занимались волонтеры и полиция.

— Экспертами-криминалистами проведено исследование биологического материала, полученного при осмотре места происшествия, и установлено его совпадение с образцами, находящимися в федеральной базе данных геномной информации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Полицейские установили место нахождения подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

— Мужчина был дважды судим за совершение особо тяжких преступлений. Освободился из мест лишения свободы несколько дней назад, — рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция показала штурм нарколаборатории в Новосибирской области. Подозреваемых в организации нелегального бизнеса задержали.

По теме

Красноярский крайУбийствоШтурмПодозреваемый
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter