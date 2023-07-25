Силовики ворвались в квартиру подозреваемого в убийстве школьницы в Дивногорске — видео задержания

Полиция задержала подозреваемого 16-летней девушки в Дивногорске Красноярского края. Мужчина освободился из колонии несколько дней назад.
24 июля тело 16-летней девушки обнаружили в лесополосе без одежды, погибшей перерезали горло. Девушка ушла из дома вечером 22 июля к подруге, с тех пор о ней ничего не было известно. Поиском занимались волонтеры и полиция.
— Экспертами-криминалистами проведено исследование биологического материала, полученного при осмотре места происшествия, и установлено его совпадение с образцами, находящимися в федеральной базе данных геномной информации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.
Полицейские установили место нахождения подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.
— Мужчина был дважды судим за совершение особо тяжких преступлений. Освободился из мест лишения свободы несколько дней назад, — рассказали в полиции.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее полиция показала штурм нарколаборатории в Новосибирской области. Подозреваемых в организации нелегального бизнеса задержали.