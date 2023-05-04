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ФСБ показала штурм нарколаборатории в Новосибирской области — видео

Изъято более 16 кг запрещенных веществ

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Производство наркотиков было организовано в дачном домике и гараже

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Сотрудники ФСБ обезвредили нарколабораторию, которая была оборудована в одном из садовых обществ Тогучинского района Новосибирской области. Задержаны двое вероятных организаторов нелегального бизнеса.

Это мужчины 1990-го и 1985 года рождения. В их дачном домике и гараже силовики обнаружили 16 кг синтетических наркотиков, химические реактивы, прекурсоры и лабораторное оборудование.

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Силовой захват сняли на видео

Видео: УФСБ по Новосибирской области

— Произведенные наркотики дилеры распространяли через интернет-магазин на территории Сибирского федерального округа, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Подозреваемых на время расследования отправили в СИЗО.

В конце апреля новосибирцы поймали закладчика в Заельцовском районе. Инцидент попал на видео.

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