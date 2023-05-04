ФСБ показала штурм нарколаборатории в Новосибирской области — видео

Сотрудники ФСБ обезвредили нарколабораторию, которая была оборудована в одном из садовых обществ Тогучинского района Новосибирской области. Задержаны двое вероятных организаторов нелегального бизнеса.
Это мужчины
— Произведенные наркотики дилеры распространяли через интернет-магазин на территории Сибирского федерального округа, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по
В конце апреля новосибирцы поймали закладчика в Заельцовском районе. Инцидент попал на видео.