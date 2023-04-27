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«Едва не линчевали закладчика»: в соцсетях появилось видео с кричащим мужчиной на Перевозчикова — что произошло

В МВД рассказали о том, что случилось после приезда наряда полиции на место событий

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Автор видео испугался расправы над мужчиной прохожими

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В полиции рассказали подробности происшествия, перепугавшего жителей улицы Перевозчикова в Новосибирске в ночь на 27 апреля. Наряд МВД вызвали местные жители, услышав истошные крики мужчины, окруженного очевидцами.

— На место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В отдел полиции был доставлен гражданин, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения. Других участников инцидента на месте не было. От медицинской помощи доставленный отказался, — сообщили НГС в региональном главке полиции.

Сегодня в сети Интернет распространилось видео с места событий.

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Видео: Экстренный НСК / Telegram

— У высотки на улице Перевозчикова в Новосибирске компания молодых людей едва не линчевала закладчика или наркомана. Тот ползал по кустам в поисках тайника, как внезапно был окружен неизвестными. Чем всё закончилось — неясно, но автор ролика уверяет, что вызвал полицию, — говорится в описании к видео, опубликованном в телеграм-канале «Экстренный НСК».

27 апреля в баре «22» на Красном проспекте, 22 в Новосибирске эвакуировали персонал и посетителей. Причиной стало распыление перцового баллончика компанией порядком захмелевших посетителей.

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