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«Лежала без платья»: тело 16-летней девочки нашли в лесополосе под Красноярском

Два года назад почти на том же месте нашли тело еще одной женщины. Убийцу не поймали

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Следователи изучают место, где нашли тело девочки

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Силовики опубликовали фото и видео с места обнаружения тела 16-летней девушки из Дивногорска, которую 24 июля нашли в лесополосе с перерезанным горлом.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в 19:30 волонтеры в лесополосе в 30 метрах от автотрассы Р-257 «Енисей». На месте работают следователи, оперативники и криминалисты.

Осведомленный источник сообщил NGS24.RU, что обнаруженное тело девушки было практически без одежды. Рядом с телом девушки лежала ее сумка. Из вещей пропали часы, телефон и вейп. Также на месте обнаружили нож.

— Девочка лежала без платья, лифчик рядом лежал, — коротко пояснил источник.

Читатели NGS24.RU обращали внимание, что убийство произошло неподалеку от того же места, где два года назад убили 32-летнюю женщину.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Оперативное видео от СК с места обнаружения тела девушки

Видео: СК по краю и Хакасии / krk.sledcom.ru

Волонтеры сообщали о пропаже подростка 23 июля: по их сведениям, девочка ушла из дома 22 июля и не вернулась. Она ушла из дома около 16 часов, собиралась увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла. Дома вечером тоже не появилась. По телефону подросток сообщила подруге, что у нее садится мобильный. Последнюю активность телефона зафиксировали в 17:23, 23 июля.

Работа силовиков на месте обнаружения тела продолжается до сих пор

Работа силовиков на месте обнаружения тела продолжается до сих пор

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По информации представителей надзорного органа, семья погибшей девочки характеризуется положительно, как и она сама. На учете девушка не состояла.

В мае в городе Искитиме убили 17-летнюю девушку. Подозреваемым в преступлении оказался ее брат. НГС собрал всё, что известно о трагедии, в специальном сюжете.

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