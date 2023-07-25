«Лежала без платья»: тело 16-летней девочки нашли в лесополосе под Красноярском

Волонтеры сообщали о пропаже подростка 23 июля: по их сведениям, девочка ушла из дома 22 июля и не вернулась. Она ушла из дома около 16 часов, собиралась увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла. Дома вечером тоже не появилась. По телефону подросток сообщила подруге, что у нее садится мобильный. Последнюю активность телефона зафиксировали в 17:23, 23 июля.

