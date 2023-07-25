«Лежала без платья»: тело 16-летней девочки нашли в лесополосе под Красноярском

Силовики опубликовали фото и видео с места обнаружения тела 16-летней девушки из Дивногорска, которую 24 июля нашли в лесополосе с перерезанным горлом.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в 19:30 волонтеры в лесополосе в 30 метрах от автотрассы Р-257 «Енисей». На месте работают следователи, оперативники и криминалисты.
Осведомленный источник сообщил NGS24.RU, что обнаруженное тело девушки было практически без одежды. Рядом с телом девушки лежала ее сумка. Из вещей пропали часы, телефон и вейп. Также на месте обнаружили нож.
— Девочка лежала без платья, лифчик рядом лежал, — коротко пояснил источник.
Читатели NGS24.RU обращали внимание, что убийство произошло неподалеку от того же места, где два года назад убили 32-летнюю женщину.
Волонтеры сообщали о пропаже подростка 23 июля: по их сведениям, девочка ушла из дома 22 июля и не вернулась. Она ушла из дома около 16 часов, собиралась увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла. Дома вечером тоже не появилась. По телефону подросток сообщила подруге, что у нее садится мобильный. Последнюю активность телефона зафиксировали в 17:23, 23 июля.
По информации представителей надзорного органа, семья погибшей девочки характеризуется положительно, как и она сама. На учете девушка не состояла.
В мае в городе Искитиме убили 17-летнюю девушку. Подозреваемым в преступлении оказался ее брат. НГС собрал всё, что известно о трагедии, в специальном сюжете.