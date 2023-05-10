17-летнюю девушку убили под Новосибирском — подозревают ее ровесника

В Новосибирской области 17-летнего подростка обвиняют в убийстве ровесницы. Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, инцидент произошел 9 мая в Искитиме.
Молодой человек, по версии следствия, из-за личной неприязни взял в руки колун и нанес множественные удары по голове 17-летней девушке. Потерпевшая скончалась на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, допросили свидетелей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
— Благодаря слаженным действиям следователей СКР и сотрудников полиции подросток, совершивший особо тяжкое преступление, установлен и задержан, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Подростку предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сотрудники СК продолжают расследование. Решается вопрос о мере пресечения.
В Советском суде Новосибирска 20 апреля начался процесс по делу о жестоком убийстве 17-летней девушки, которую зарезали в Нижней Ельцовке на глазах очевидцев.