17-летнюю девушку убили под Новосибирском — подозревают ее ровесника

В Новосибирской области 17-летнего подростка обвиняют в убийстве ровесницы. Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, инцидент произошел 9 мая в Искитиме.



Молодой человек, по версии следствия, из-за личной неприязни взял в руки колун и нанес множественные удары по голове 17-летней девушке. Потерпевшая скончалась на месте.