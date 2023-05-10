«В семье в общей сложности 35 детей»: подозреваемым в убийстве 17-летней девушки оказался ее брат

Подозреваемым в убийстве 17-летней девушки в Искитиме оказался ее брат. Родственники входят в большую семью, в числе которых есть и приемные, и родные дети.
Подробности инцидента корреспонденту НГС рассказала знакомая семьи.
— Их семья ходит в церковь в нашу, мы — баптисты. Отец семейства не ходит, три дочери ходят — все взрослые, благополучные, не пьющие, как и отец семейства. Убил ее брат — она ни с кем не встречалась. Ходила в нашу церковь. По-моему, у брата с головой не всё в порядке было, не было ссор, ничего такого, но подробностей не знаю. Даже не знаю, родной или приемный. Мать семейства умерла, отец заново женился. У него были дети, у новой жены были дети, и они еще приемных берут. Недавно взяли опять маленьких. Как сейчас, не знаю, но было у них 35 детей в общей сложности, — рассказала собеседница НГС, попросившая об анонимности.
Ранее в пресс-службе СК РФ по НСО сообщили, что инцидент произошел
Подробности инцидента НГС собирает в этом сюжете.