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Убийство девушки в Искитиме

«В семье в общей сложности 35 детей»: подозреваемым в убийстве 17-летней девушки оказался ее брат

Сибирячка погибла накануне в Искитиме

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Фото с места инцидента, которое распространили следователи

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Подозреваемым в убийстве 17-летней девушки в Искитиме оказался ее брат. Родственники входят в большую семью, в числе которых есть и приемные, и родные дети.

Подробности инцидента корреспонденту НГС рассказала знакомая семьи.

— Их семья ходит в церковь в нашу, мы — баптисты. Отец семейства не ходит, три дочери ходят — все взрослые, благополучные, не пьющие, как и отец семейства. Убил ее брат — она ни с кем не встречалась. Ходила в нашу церковь. По-моему, у брата с головой не всё в порядке было, не было ссор, ничего такого, но подробностей не знаю. Даже не знаю, родной или приемный. Мать семейства умерла, отец заново женился. У него были дети, у новой жены были дети, и они еще приемных берут. Недавно взяли опять маленьких. Как сейчас, не знаю, но было у них 35 детей в общей сложности, — рассказала собеседница НГС, попросившая об анонимности.

Ранее в пресс-службе СК РФ по НСО сообщили, что инцидент произошел 9 мая, молодой человек несколько раз ударил девушку по голове колуном. Она скончалась на месте.

Подробности инцидента НГС собирает в этом сюжете.

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