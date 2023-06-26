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«Глаза замыливаются от миллионов»: депутат Поповцев выступил с последним словом по делу о мошенничестве

Его обвиняют в хищении денег из бюджета заксобрания НСО

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Глеб Поповцев до сих пор является депутатом заксобрания НСО

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Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев выступил с последним словом по делу о мошенничестве (по ч. 3 ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами. Его обвиняют в том, что он фиктивно трудоустроил помощницу и получал за нее зарплату.

На заседании в Октябрьском суде Поповцев заявил, что у него не было заинтересованности похищать деньги из бюджета заксобрания. Он отметил, что «проявил финансовую небрежность».

— Небрежность еще связана с тем, что через меня как через руководителя крупного сельхозпредприятия постоянно проходят крупные суммы. Если ты каждый день распределяешь десятки миллионов, то глаза замыливаются на эти цифры. Деньги становятся как инструмент, — оправдывался

Он пояснил, что на стадии предварительного следствия перевел 500 тысяч рублей в счет погашения ущерба, перед последним заседанием — еще 350 тысяч.

— Я перечислил специально чуть больше, чтобы было понимание, что я не цепляюсь за деньги. Для меня это дело чести, — добавил Поповцев.

Он также подчеркнул, что продолжает активно работать с наказами избирателей. По мнению Поповцева, требование прокуратуры «изолировать» его «от общества» чрезмерно.

— Я прошу суд объективно разобраться в моей ситуации. Если суд склонится к виновности, прошу назначить адекватную меру наказания, соответствующую общественной опасности, которую я представляю, по версии следствия. Для общества, для которого я работаю, — резюмировал депутат.

Глеба Поповцева задержали по делу о мошенничестве в ноябре 2021 года. По версии следствия, депутат Законодательного собрания НСО фиктивно трудоустроил женщину своим помощником при условии, что будет за нее получать зарплату. Силовики выяснили, что фактически она свои обязанности не исполняла, но заработная плата исправно поступала на ее банковскую карту, которая находилась в распоряжении Поповцева. Ущерб от действий депутата оценили в сумму более 800 тысяч рублей. На время расследования депутата поместили под домашний арест. Государственный обвинитель потребовал отправить Поповцева на 3 года в колонию. Приговор по делу депутата планируют огласить 29 июня.

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