«Глаза замыливаются от миллионов»: депутат Поповцев выступил с последним словом по делу о мошенничестве

Глеба Поповцева задержали по делу о мошенничестве в ноябре 2021 года. По версии следствия, депутат Законодательного собрания НСО фиктивно трудоустроил женщину своим помощником при условии, что будет за нее получать зарплату. Силовики выяснили, что фактически она свои обязанности не исполняла, но заработная плата исправно поступала на ее банковскую карту, которая находилась в распоряжении Поповцева. Ущерб от действий депутата оценили в сумму более 800 тысяч рублей. На время расследования депутата поместили под домашний арест. Государственный обвинитель потребовал отправить Поповцева на 3 года в колонию. Приговор по делу депутата планируют огласить 29 июня .