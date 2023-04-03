Заявление сибирячки об обмане с продажей шубы изучают 1,5 года — на какой стадии проверка

Заявление в полицию о неполученных деньгах женщина написала в конце октября 2021 года, но окончательное решение по нему пока не принято.



— По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в отделе полиции № 2 «Железнодорожный» по факту нарушения договорных отношений между гражданкой и представителем ИП о реализации меховых изделий, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал направлен в прокуратуру Ленинского района города Новосибирска для проверки законности принятого решения, — прокомментировали в пресс-службе новосибирской полиции в ответ на запрос корреспондента НГС.

