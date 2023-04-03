СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 77.32
eur 84.11
Тема дняУстановят 37 новых камер ПДД — карта
Все новости
Все новости
Подробности

Заявление сибирячки об обмане с продажей шубы изучают 1,5 года — на какой стадии проверка

Владелица мехового изделия не может получить свои деньги с 2021 года

583

Владимир Михайлов принимал на реализацию шубы, но не спешили рассчитываться с их владельцами после продажи

Поделиться

Новосибирская полиция объяснила, что происходит с заявлением Татьяны Половцевой, которой не отдали деньги в салоне за шубу, проданную почти два года назад.

Заявление в полицию о неполученных деньгах женщина написала в конце октября 2021 года, но окончательное решение по нему пока не принято.

— По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в отделе полиции № 2 «Железнодорожный» по факту нарушения договорных отношений между гражданкой и представителем ИП о реализации меховых изделий, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал направлен в прокуратуру Ленинского района города Новосибирска для проверки законности принятого решения, — прокомментировали в пресс-службе новосибирской полиции в ответ на запрос корреспондента НГС.

В пресс-службе пояснили, что в прокуратуре должны решить: либо подтвердить отказ, либо вернуть материалы обратно в полицию. Долгий срок вынесения решения по заявлению, уточнили в пресс-службе, связан еще с тем, что заявление изначально передавали в соответствующее районное отделение полиции.

Договор Татьяны Половцевой, который с ней подписали при приеме шубы на реализацию

Договор Татьяны Половцевой, который с ней подписали при приеме шубы на реализацию

Поделиться

Летом 2021 года Половцева отдала в меховой салон в ТЦ «Подсолнух» на продажу норковую шубу, а чуть позже и вторую — с соболем. Долгие годы руководил этим магазином предприниматель Владимир Михайлов и его жена.

— Тогда эта норковая шуба — длинная с капюшоном — в среднем стоила 150 тысяч, но я хотела получить за нее 40 тысяч. Деньги нужны были быстро. Через некоторое время я принесла им вторую шубу — из норки, а капюшон и воротник — из соболя. Это была элитная шуба — «Автоледи». Она стоила реально 280–300 тысяч рублей. Но я попросила на руки 65 тысяч, — рассказала Татьяна Половцева.

Через два-три месяца безуспешных продаж в салоне женщина заподозрила неладное и решила забрать шубы обратно. Шубу с соболем Половцевой удалось забрать из салона, а менее дорогую ей не вернули. В салоне уточнили, что шуба продана, но деньги отдадут через два месяца, как указано в одном из пунктов договора. В итоге деньги женщина так и не получила, владельцы салона ее заблокировали во всех мессенджерах, а сам салон из торгового центра съехал.

30 марта НГС опубликовал расследование, в котором подробно описал, как новосибирцы на протяжении нескольких лет пытались получить деньги с владельцев мехового салона за свои проданные там шубы. Корреспондент НГС Илья Калинин разыскал владельца этого салона и выяснил, какой свой новый бизнес он скрывает за реквизитами умершего предпринимателя.

По теме

МошенникМеховой салонШубыПолиция НовосибирскаПроверка прокуратуры
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter