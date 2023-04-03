Заявление сибирячки об обмане с продажей шубы изучают 1,5 года — на какой стадии проверка

Новосибирская полиция объяснила, что происходит с заявлением Татьяны Половцевой, которой не отдали деньги в салоне за шубу, проданную почти два года назад.
Заявление в полицию о неполученных деньгах женщина написала в конце октября 2021 года, но окончательное решение по нему пока не принято.
— По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в отделе полиции
В пресс-службе пояснили, что в прокуратуре должны решить: либо подтвердить отказ, либо вернуть материалы обратно в полицию. Долгий срок вынесения решения по заявлению, уточнили в пресс-службе, связан еще с тем, что заявление изначально передавали в соответствующее районное отделение полиции.
Летом 2021 года Половцева отдала в меховой салон в ТЦ «Подсолнух» на продажу норковую шубу, а чуть позже и вторую — с соболем. Долгие годы руководил этим магазином предприниматель Владимир Михайлов и его жена.
— Тогда эта норковая шуба — длинная с капюшоном — в среднем стоила 150 тысяч, но я хотела получить за нее 40 тысяч. Деньги нужны были быстро. Через некоторое время я принесла им вторую шубу — из норки, а капюшон и воротник — из соболя. Это была элитная шуба — «Автоледи». Она стоила реально 280–300 тысяч рублей. Но я попросила на руки 65 тысяч, — рассказала Татьяна Половцева.
Через два-три месяца безуспешных продаж в салоне женщина заподозрила неладное и решила забрать шубы обратно. Шубу с соболем Половцевой удалось забрать из салона, а менее дорогую ей не вернули. В салоне уточнили, что шуба продана, но деньги отдадут через два месяца, как указано в одном из пунктов договора. В итоге деньги женщина так и не получила, владельцы салона ее заблокировали во всех мессенджерах, а сам салон из торгового центра съехал.
30 марта НГС опубликовал расследование, в котором подробно описал, как новосибирцы на протяжении нескольких лет пытались получить деньги с владельцев мехового салона за свои проданные там шубы. Корреспондент НГС Илья Калинин разыскал владельца этого салона и выяснил, какой свой новый бизнес он скрывает за реквизитами умершего предпринимателя.