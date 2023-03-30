Новосибирцу сдали шубы на продажу — он присвоил деньги и завел новый бизнес под реквизитами мертвого человека

Утром шубы — вечером деньги

На днях несколько новосибирцев подали заявления в полицию о предполагаемом мошенничестве: они сдали в меховой салон на реализацию шубы, а салон в итоге исчез — съехал из ТЦ в неизвестном направлении.



Некоторые из пострадавших отмечают, что этот «шубный бизнес» уходит корнями еще в знаменитую барахолку на Гусинке, закрывшуюся в 2015 году. Торговец меховыми изделиями Владимир Валентинович Михайлов начинал именно там: в работающем на вещевом рынке ТЦ «Зима».



Осенью 2013 года, как рассказывает пострадавший Антон Щелганов, его жена решила продать почти новую норковую шубу, разместив объявление в интернете. Через какое-то время ей позвонила девушка, представилась менеджером мехового салона и предложила сдать верхнюю одежду к ним. Шубу, которая была куплена за 55 тысяч рублей, оценили в 40 тысяч. Примерно через год шуба вместе с владельцами «Зимы» и их товаром переместилась в ТЦ «Нива» на «Золотой Ниве». Салон Михайловых назывался Evromeh-lider (на печатях в разное время указывалось ИП как самого Владимира, так и его жены Надежды).

