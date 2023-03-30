Новосибирцу сдали шубы на продажу — он присвоил деньги и завел новый бизнес под реквизитами мертвого человека

Эта история вполне могла бы стать какой-нибудь экранизацией — детективом местного значения. Десятки новосибирцев отдали свои шубы в меховой салон на продажу, потом много лет не могли получить ни денег, ни шуб, хотя хозяин магазина не особо скрывался. Когда же чаша терпения у большинства иссякла, выяснилось, что ни салона с дорогими шубами, ни самого бизнесмена уже как бы и нет. Корреспондент НГС Илья Калинин разыскал исчезнувшего предпринимателя и выяснил, что он занимается совсем другим бизнесом, а его компания работает под данными умершего человека и неправильными реквизитами.
Утром шубы — вечером деньги
На днях несколько новосибирцев подали заявления в полицию о предполагаемом мошенничестве: они сдали в меховой салон на реализацию шубы, а салон в итоге исчез — съехал из ТЦ в неизвестном направлении.
Некоторые из пострадавших отмечают, что этот «шубный бизнес» уходит корнями еще в знаменитую барахолку на Гусинке, закрывшуюся в 2015 году. Торговец меховыми изделиями Владимир Валентинович Михайлов начинал именно там: в работающем на вещевом рынке ТЦ «Зима».
Осенью 2013 года, как рассказывает пострадавший Антон Щелганов, его жена решила продать почти новую норковую шубу, разместив объявление в интернете. Через какое-то время ей позвонила девушка, представилась менеджером мехового салона и предложила сдать верхнюю одежду к ним. Шубу, которая была куплена за 55 тысяч рублей, оценили в 40 тысяч. Примерно через год шуба вместе с владельцами «Зимы» и их товаром переместилась в ТЦ «Нива» на «Золотой Ниве». Салон Михайловых назывался Evromeh-lider (на печатях в разное время указывалось ИП как самого Владимира, так и его жены Надежды).
— Тогда владельцы салона утверждали, что шуба еще продается. Периодически, когда мы заходили забрать шубу, владельцы уговаривали ее оставить: начинается, мол, спрос, сезон и
Щелгановых еще долго кормили завтраками и выплачивали долг частями — всего они получили около 2000 рублей — пока в очередной раз Антон не обнаружил в ТЦ пустые площади. Меховой салон съехал и даже якобы задолжал владельцу торгового центра за аренду.
Новое место, где Щелганов нашел тех же самых продавцов, обнаружилось в ТЦ «Подсолнух» на площади Маркса. Правда, магазин теперь назывался Show room 54, а оформлен бизнес был не на ИП Михайлова, а на его жену. Новые владельцы убеждали, что к бизнесу Михайлова они не имеют отношения.
Во время первого крупного скандала с этими же продавцами шуб — НГС рассказал об этом в 2021 году — сообщалось, что Михайлов якобы развелся с женой. По данным «Контур.Фокуса», Владимир Валентинович ликвидировал ИП в октябре 2018 года, а ИП Михайлова Надежда Николаевна зарегистрирована в сентябре 2018 года.
— В «Подсолнухе» я их нашел по запоминающимся декорациям магазина. Но мне сказали, мол, мы их (предыдущих продавцов. — Прим. ред.) знаем, но отношения к ним не имеем. И отказались выплачивать долги Владимира Михайлова. А в 2020 году, вспоминает Антон Щелганов, салон съехал уже и из «Подсолнуха», оставив после себя несколько таких же обманутых горожан.
Щелганов создал в WhatsApp группу пострадавших, чтобы решать проблему сообща, и говорит, что их группа не единственная. По мнению Щелганова, обманутых может быть не один десяток человек.
Меха в «подсолнухах»
Корреспондент НГС пообщался еще с несколькими пострадавшими. Семья Хоменко сдала норковую шубу в сентябре 2020 года. Тогда салон был уже в ТЦ «Подсолнух». Владельцам шубы озвучили условия: первые полгода меховое изделие продается бесплатно, потом, если хозяева захотят ее забрать обратно, надо будет заплатить. По 500 рублей за каждый месяц так называемой аренды салона.
Шубу не могли продать более двух лет. Когда Хоменко решили забрать ее обратно, им надо было заплатить салону 4500 рублей. Но хозяева магазина пошли навстречу: предложили оставить шубу продаваться дальше, и даже уже без начисления аренды.
— Это сработало: жена оставила шубу дальше. А тут недавно мы захотели забрать шубу, но на звонки уже никто не отвечал, а в ТЦ, куда мы приехали, этого салона уже не было. Заходим в администрацию торгового центра, а они: «Вы по шубам? Записывайтесь» И дают мне список с контактами таких же кинутых людей. Кто-то из них оставлял в салоне по две шубы, кто-то по три, но никто ничего не получил, — рассказал Антон Хоменко.
Другая пострадавшая — Татьяна Половцева. Продавала свою шубу в 2021 году на популярном сайте объявлений. Ей также позвонили и предложили принести шубу в салон в «Подсолнухе».
— Мне срочно нужны были деньги, поэтому я сразу отреагировала и привезла шубу в салон. За длинную шубу, которая стоила 150 тысяч, я попросила сорок — очень нужны были деньги. Меня убедили, что шуба уйдет очень быстро. И тогда я спросила: «Можно ли привезти вторую?» — «Конечно», — ответили мне. Вторую шубу я принесла уже элитную. Шуба «Автоледи»: из норки, а воротник и капюшон из соболя. За нее попросила 65 тысяч на руки, хотя реально она стоила 280–300 тысяч, — описала начало своей истории Половцева.
Через три месяца женщина почувствовала что-то неладное и решила шубы забрать, но ей под разными предлогами стали отказывать и тянуть время. В итоге дорогую шубу с соболем Татьяне Половцевой удалось забрать, а первую шубу, заметили в салоне, они продали. Конечно же — совсем недавно и, конечно же, с деньгами попросили немного подождать.
— Мне сказали: читайте договор. После продажи деньги отдаются через два или три месяца... Такое действительно было в договоре. И вот с осени 2021 года я пыталась получить эти деньги. Мне всё время говорили, что у них денег пока нет. Потом меня заблокировали, а с места съехали. Я так понимаю, у них есть связи в полиции, и они очень хорошо юридически подкованы. Потому что на них уже много лет назад писали люди заявления, — рассказала женщина.
«Вы жили спокойно и живите спокойно»
Шубная история другой Татьяны началась в 2019 году. Но не так, как у остальных: в этом салоне женщина купила шубы — две норковые и якобы новые. Себе за 68 тысяч рублей, дочери — за 65 тысяч. Правда, одна из шуб разлезлась через три месяца. Выяснилось, рассказывает женщина, что изделие было старым, но с перешитым подкладом. В салоне согласились ее только отремонтировать. И действительно, через несколько дней вернули шубу в полном порядке.
— Когда я покупала шубы, то спросила у них: можно ли привезти на реализацию две старые шубы? Он (Михайлов. — Прим. ред.) говорит: «Конечно, привозите». А я ему: «Вы договор какой-то даете? А то сегодня вы здесь торгуете, а завтра съедете. Где я вас буду искать?» А он сказал, мол, если они будут съезжать, то позвонят людям, чтобы они забирали свой товар. Я говорю: «Да? Вы меня не обманете?» А он говорит: «Нет». И вот так я попалась, — нервно засмеялась Татьяна.
Свои старые шубы женщина тогда оценила по 26 тысяч рублей. Правда, в договоре не заметила пункты про обязательную реставрацию и какое-то чипирование. И всё это за счет клиента. В итоге на руки выходило за каждое изделие уже не по 26, а по 14 тысяч.
Деньги женщина ждала почти два года: ей регулярно сообщали, что шубы продадутся со дня на день. После исчезновения салона Татьяна решила пойти в полицию и даже нашла следователя, которая пообещала помочь с оформлением заявления.
— Она сказала, что пробьет его (Михайлова. — Прим. ред.) сначала, а потом позвонит… Потом позвонила и сказала: «Нужно срочно встретиться. Так, чтобы нас никто не видел и не слышал». По телефону, говорит, не может ничего сказать. Я с ней встретилась, и она: «Татьяна, вы жили спокойно и живите спокойно»… Хотя, когда она начинала изучать его данные, уточнила, что на нем много дел. А когда посмотрела мои договоры, заметила, что я ничего не добьюсь. Сказала: «Это просто липа. Он вас обманул». Я лишь развела руками, — вздохнула Татьяна.
Недавно собравшиеся в чате WhatsApp новосибирцы всё же решили написать заявления в полицию о предполагаемом мошенничестве Владимира Михайлова.
Распродажа шуб по
12 тысяч
Рассуждая, почему владельцы шуб долго верили, что им удастся получить свои деньги, одна из пострадавших объяснила: договор с печатью и вежливое интеллигентное общение в салоне сыграли важную роль.
Одну женщину даже не смутило, что меховой магазин открывался только тогда, когда она договаривалась с Владимиром Михайловым там встретиться — проверить свою шубу или потом попытаться получить деньги. Причем неважно, в какое время — даже днем. Женщина рассказывает, что Михайлов приезжал в назначенное время, открывал салон, показывал непроданную шубу, после чего закрывал всё снова. А если в этот момент кто-то появлялся из покупателей, хозяин салона просил их подождать снаружи. «Конечно, это было подозрительно, — рассуждает женщина. — Но я всё равно думала, что всё закончится нормально».
Нормально не закончилось. Салон Михайлова/Михайловой съехал из ТЦ в неизвестном направлении, телефоны, указанные в договорах, оказались заблокированы, по домашнему адресу предпринимателя — адрес тоже был прописан в документах — дверь не открывали.
Корреспондент НГС изучил данные, которые оставил в документах предприниматель Михайлов: адреса, телефоны, ИНН… И кое-какие его следы разыскать удалось.
Один из телефонных номеров, указанных в договорах, которые заключались с владельцами шуб, имел отношение к некоему Коренькову Игорю Владимировичу. Такие теги выдавало приложение Getcontact. Кто это такой — до конца выяснить не удалось. По данным системы «Контур.Фокус», Игорь Кореньков является директором и единственным учредителем образованного в августе 2019 года ООО «Сибирьнедратранс» — предприятия, у которого в видах деятельности указано: добыча руд, песка, угля. Финансовые показатели компании Коренькова на конец 2021 года были весьма плачевны: при выручке в 15,5 миллиона рублей чистый убыток составил 12,8 миллиона.
Игорь Кореньков был участником еще девяти компаний, но они уже недействующие. В двух закрывшихся юрлицах — «Эст-фарма» и «Клиника Традиционной Медицины — ЭСТ» — Кореньков являлся учредителем вместе с Ильей Олеговичем Сметаниным. Илья Сметанин — один из владельцев Новосибирской службы спасения и ООО «ВИРО», а также сын авторитетного предпринимателя и бывшего депутата Заксобрания Олега Сметанина. Которому, в свою очередь, принадлежат: ООО «САНСО» (100%), благотворительный фонд «Славянский» (председатель) и фирма «Запсиббас» (напополам с Натальей Сметаниной).
Другой телефонный номер, с которого некоторые пострадавшие получали часть денег за проданные шубы, по приложению Getcontact имел теги: Подсолнух Шуба, Игорь Кореньков, Дисконт-Меха, Show room «Одежды и меха» и Ирэн Комарова.
Вряд ли Ирэн Комарова является реальным человеком, но страница соцсети «ВКонтакте» под таким именем существует. Этот профиль почти с 3500 подписчиками позиционируется как магазин шуб. Телефоны, которые в нем указаны, точно такие же, как и в договорах Михайлова. Правда, последние публикации на этой странице приходятся на лето 2021 года: тогда здесь прошла распродажа шуб по ценам от 12 до 16 тысяч рублей. В начале 2021 года здесь продавались меховые жилеты по ценам от 5000 рублей, и покупателям обещали рассрочку. Аналогичные аккаунты велись в «Одноклассниках» и Instagram*. В последнем аккаунт называется Show room «Одежды и меха».
Скрылся за мертвым предпринимателем
Разыскать Владимира Валентиновича Михайлова корреспонденту НГС удалось в неожиданной и совершенно не связанной с шубами сфере — цветочном бизнесе.
Михайлов регистрировался как индивидуальный предпринимать не один раз. ИП, связанный с шубами, как мы писали ранее, ликвидирован в октябре 2018 года. «Контур.Фокус» также сообщает, что ранее на ИП Михайлова накладывался арест, но все процедуры были завершены в мае 2021 года «в связи с признанием должника банкротом».
В феврале 2022 года Владимир Михайлов открыл новый ИП. Он, как сообщает «Контур.Фокус», связан с продажей цветов и интернет-магазином под названием ROSA VETPOV (в «шапке» сайта) или ROSA VETRОV (на ярко-красном логотипе). Русская буква Р в одном из вариантов слова «ветров», вероятно, такая же ошибка дизайнера, как и написание слова «роза» через S, что превращает цветок в росу. Судя по датам в «подвале» сайта, создан он в 2020 году. Аналогичные страницы есть в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
На сайте цветочного магазина выставлены на продажу как букеты, так и просто цветы оптом. Как и в истории с шубами, покупателям предлагают товар в рассрочку: без договора, без процентов и даже без документов. Внизу сайта среди трех отзывов с фотографиями — портрет молодого человека, подписанный Александром Михайловым.
Но самое интересное обнаружилось в написанном на сайте контакте этой компании. Судя по указанным реквизитам, этот магазин принадлежит якобы ИП
ИНН — цифровой код учета налогоплательщиков. Присваивается как юридическим, так и физическим лицам. ОГРН — основной государственный регистрационный номер, присваиваемый при создании компании или ИП. Состоит из 13 знаков, в которых зашифрованы точные данные по идентификации юрлица. Номер выдается после постановки на учет местным органом ФНС. ОГРН относится к обязательным реквизитам любой компании. Работа организации или предприятия в правовом поле без присвоения ОГРН невозможна, а его отсутствие является серьезным нарушением.
Однако единственный индивидуальный предприниматель Гусаков Юрий Александрович, который находится в ЕГРЮЛ, имеет немного иные реквизиты. Настоящий ИНН Гусакова отличается от указанного на сайте цветочного магазина на одну последнюю цифру: 2 вместо 3, а ОГРН на две: 52 вместо 63. Измененные реквизиты, написанные на сайте магазина «Роза ветров», в базе ЕГРЮЛ не значатся вообще. Ну и немаловажно еще, что индивидуальный предприниматель Гусаков, как сообщает «Контур.Фокус», 2 января 2022 года «прекратил деятельность в связи со смертью».
Корреспондент НГС позвонил Владимиру Михайлову по указанному в ЕГРЮЛ его телефону, но предприниматель, услышав от журналиста, что он хочет говорить о предыдущем бизнесе, продолжать беседу не стал.
— Вы что-то, наверное, путаете, — заметил Михайлов и тут же положил трубку.
Во время повторного звонка предприниматель включил запись разговора (в телефоне сработало голосовое предупреждение), попросил журналиста представиться еще раз, снова сказал, что корреспондент НГС что-то путает, посоветовал посмотреть на время (было около 22:00) и положил трубку. Больше Михайлов на звонки не отвечал.
Указанный в договорах ИНН «мехового» Михайлова и ИНН из данных «Контур.Фокуса» Михайлова «цветочного» совпадают до последней цифры.
Копии договоров и других документов, о которых идет речь в статье, в распоряжении НГС имеются. Журналист отправил запрос в полицию о судьбе всех заявлений на предпринимателя и его салон шуб. На момент публикации материала комментарии из полиции не поступили.
* Социальная сеть Instagram запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.
В конце 2021 года НГС опубликовал расследование про наследников Гусинобродской барахолки — тех, кто сейчас владеет кусками бизнеса, который всегда ассоциировался с криминалом.