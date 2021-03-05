Сибирячки сдали шубы на продажу в шоу-рум — и теперь со скандалом выбивают деньги из магазина

— Я принесла две шубы. В конце ноября, думаю, не буду платить аренду — если не продадутся, заберу. И вот к концу ноября мы с мужем были в ТЦ и решили забрать шубы. Заходим, а шуб нет, — рассказала Юлия.

В магазине на тот момент находился только продавец, который не смог ни объяснить, где шуба, ни отдать деньги. Через некоторое время Юлии ответил менеджер магазина Владимир Михайлов, он скинул ей по WhatsApp фотографии накладных, написанные от руки, согласно которым шубу продали пару дней назад.