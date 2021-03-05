5 марта пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 73.79
eur 88.94
Тема дняКак в офисах отмечают 8 Марта? Онлайн-репортаж

Все новости

Все новости

Сибирячки сдали шубы на продажу в шоу-рум — и теперь со скандалом выбивают деньги из магазина

Комиссионка находила владелиц дорогой одежды через сайты объявлений

1 183
4Обсудить

Поделиться

Те, кто сдавал шубы на продажу, должны были оплатить чипирование

Те, кто сдавал шубы на продажу, должны были оплатить чипирование

Поделиться

Шоу-рум собрал шубы с сибирячек на продажу и не смог заплатить за мех

В Новосибирске владелицы шуб сдали их на продажу в меховой шоу-рум в ТЦ «Подсолнух» — это закончилось скандалом. По условиям договора, расчет должен был пройти за два месяца после продажи шубы, но продавцы эти сроки затянули.

«История у всех одинаковая»

Как рассказала одна из потерпевших Юлия, менеджер магазина вышел на нее через «Авито» — там девушка выставила объявления о продаже двух шуб. Ей написали представители шоу-рума и рассказали, что работают как комиссионный магазин и могут принять ее шубу за арендную плату: первый месяц бесплатно, последующие — 500 рублей. Сотрудники магазина обещали продать шубы самостоятельно и сразу же сообщить об этом Юлии. После этого, согласно договору, ей должны были выплатить деньги с продажи в течение двух месяцев. Также Юлия должна была заплатить еще по 1500 рублей за чипирование каждой шубы.

— Я принесла две шубы. В конце ноября, думаю, не буду платить аренду — если не продадутся, заберу. И вот к концу ноября мы с мужем были в ТЦ и решили забрать шубы. Заходим, а шуб нет, — рассказала Юлия.

В магазине на тот момент находился только продавец, который не смог ни объяснить, где шуба, ни отдать деньги. Через некоторое время Юлии ответил менеджер магазина Владимир Михайлов, он скинул ей по WhatsApp фотографии накладных, написанные от руки, согласно которым шубу продали пару дней назад.

— Я выставила за 47 тысяч, он написал, что продал за 57. Сказал, что выплата через месяц, а когда я позвонила, сказал, что денег нет. В январе мы снова приезжали, опять сказали, что «денег нет», — рассказала Юлия. К 3 марта она так и не получила денег за свои шубы.

Такие чеки, написанные от руки, выдавали всем клиентам&nbsp;

Такие чеки, написанные от руки, выдавали всем клиентам 

Поделиться

Такую же историю рассказали еще несколько людей, сдавших шубы в этот магазин. По словам Юлии, сейчас все пострадавшие от шоу-рума объединились в группе WhatsApp.

— История у всех одинаковая. Супруга выставила на «Авито» свою шубу продавать, ей позвонили и предложили ее реализовать через их отдел. Когда мы туда приехали, я посмотрел договор, он у меня вызвал сомнения, я вычеркнул многие пункты. Мы продавали по договору только за наличный расчет. Мы ее оставили, договор заключили, супруга через неделю начала волноваться, потому что наши шубы нигде не рекламировали, — рассказал Денис, один из пострадавших.

После этого жена Дениса пыталась связаться с шоу-румом, но ничего конкретного ей не ответили. Тогда супруги решили забрать шубу. Когда они приехали в магазин, их шубы тоже не было, как и чека с продажи. Позже супругам все-таки выдали чек, написанный от руки, в котором было указано, что шуба продалась за день до их визита.

— С этого момента мы начали отсчитывать 2 месяца по договору. Через два месяца приезжаем, денег нет. Менеджер перестает выходить на связь. Через пару дней нам перечислили 1/6 от суммы, мы опять с ними связались, они говорят: «Еще 2 недели». Через 2 недели еще 5 тысяч перевели. Наша шуба стоила 62 тысячи, перевели нам 15 тысяч, потом перестали брать трубки и выходить на связь. Бывало, по 1,5 часа ждал, пока они возьмут трубку. В итоге мы приехали туда, написали заявление, вызвали полицию, они нам перезвонили, сказали, что готовы заключить мировое соглашение и выплатить остаток. Буквально 28 февраля нам выплатили. Нас там было четверо пострадавших, но выплатили только нам, потому что мы были самые активные, — рассказал Денис.

Кто владеет магазином?

Магазин на Ватутина зарегистрирован на ИП Михайлову Надежду Николаевну. Как рассказывают пострадавшие, история тянется с 2017 года — тогда магазин назывался «Евромех-Лидер», был оформлен на ИП Михайлова Владимира Валентиновича и располагался в ТЦ «Нива». Как рассказывают пострадавшие, после многочисленных судов в 2018–2019 годах Михайлов ликвидировал ИП, развелся с женой и оформил магазин на нее. НГС не удалось связаться с Михайловыми, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, но в одном из выпусков программы «ОТС» в 2018 году Михайлова говорила, что Владимир Михайлов ее бывший муж, с которым «у нее нет ничего общего».

Тем не менее, по словам пострадавшей Юлии, Михайлов продолжает вести дела магазина, отвечать на звонки и общаться с клиентами. Сам он представляется как менеджер.

По данным «Контур.Фокуса», Михайлов ликвидировал ИП в октябре 2018 года, а ИП Михайлова Надежда Николаевна зарегистрирована в сентябре 2018 года.

Как рассказала НГС Виктория Болдырева, она сдала шубу в «Евромех-Лидер» еще в 2017 году, но ей до сих не доплатили 30 тысяч.

— Шубу я сдала в ноябре 2017-го, разборки у нас начались 20 февраля 2018 года. Выставила на «Юле» и «Авито», нашли меня, связались, предложили услуги реализации. Подозрения ничего не вызвало, потому что магазин с большой рекламой, с большой вывеской в центре города. Я оставила шубу, — рассказала Виктория.

В договоре с магазином было указано, что деньги с продажи могут возвращать до 10 месяцев. Викторию смутил этот пункт, но продавец заверил ее, что при подаче специального заявления деньги можно получить сразу, но с удержанием 20% стоимости. Девушке обещали позвонить, как только шубу продадут.

— Прошла зима, никто со мной не связался. Приехала забирать шубу, они говорят: «Ой, продана». «Когда?» — спрашиваю. Ответили, что пару дней назад, — после этого Виктория написала заявление на выдачу денег, но деньги ей не отдали.

Тогда она начала читать отзывы на магазин и поняла, что таких пострадавших много, они объединились в группу, тогда их было 16 человек.

— На региональном уровне у нас ничего не получилось добиться, только через Москву. Мы обратились в Генпрокуратуру. Здесь везде приходили отказы: из прокуратуры, полиции. Параллельно у нас шло гражданско-правовое разбирательство в суде. Михайлов выплатил мне только за шубу, а за адвоката 30 тысяч так и должен. Меня веде заблокировали. После того как передача «ОТС» вышла в эфир, он с кем-то рассчитался, а с некоторыми отмалчивается до сих пор, — рассказала Виктория.

Копии отказов в возбуждении уголовных дел от полиции и прокуратуры есть в распоряжении НГС.

На сайте Федеральной службы судебных приставов России за Владимиром Михайловым числится 58 исполнительных производств. Часть из них погашена.

Исполнительные производства на Михайлова&nbsp;

Исполнительные производства на Михайлова 

Поделиться

По словам потерпевшей Юлии, сейчас Михайловы не отвечают на звонки, а сам магазин в ТЦ «Подсолнух» не работает.

— Сейчас они закрылись, якобы ищут продавца. Денег нет, мы остались со своими бумажками, — сказала Юлия.

В ТЦ «Подсолнух» сообщили, что не могут комментировать ситуацию, и добавили, что ИП Михайлова снимает помещение в субаренду.

Журналист НГС не смог дозвониться ни до Надежды Михайловой, ни до Владимира Михайлова и отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону.

Недавно мы рассказывали историю жительницы Новосибирска, которая пострадала от телефонных мошенников, — она перевела им через банкомат 8 миллионов рублей. Сначала злоумышленники украли персональные данные женщины, а затем связались с ней и напугали тем, что ее деньги на счету хотят украсть.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ФССПмошенничествосудышубыдолги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...