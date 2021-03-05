Сибирячки сдали шубы на продажу в шоу-рум — и теперь со скандалом выбивают деньги из магазина

Шоу-рум собрал шубы с сибирячек на продажу и не смог заплатить за мех
В Новосибирске владелицы шуб сдали их на продажу в меховой шоу-рум в ТЦ «Подсолнух» — это закончилось скандалом. По условиям договора, расчет должен был пройти за два месяца после продажи шубы, но продавцы эти сроки затянули.
«История у всех одинаковая»
Как рассказала одна из потерпевших Юлия, менеджер магазина вышел на нее через «Авито» — там девушка выставила объявления о продаже двух шуб. Ей написали представители шоу-рума и рассказали, что работают как комиссионный магазин и могут принять ее шубу за арендную плату: первый месяц бесплатно, последующие —
— Я принесла две шубы. В конце ноября, думаю, не буду платить аренду — если не продадутся, заберу. И вот к концу ноября мы с мужем были в ТЦ и решили забрать шубы. Заходим, а шуб нет, — рассказала Юлия.
В магазине на тот момент находился только продавец, который не смог ни объяснить, где шуба, ни отдать деньги. Через некоторое время Юлии ответил менеджер магазина Владимир Михайлов, он скинул ей по WhatsApp фотографии накладных, написанные от руки, согласно которым шубу продали пару дней назад.
— Я выставила за 47 тысяч, он написал, что продал за 57. Сказал, что выплата через месяц, а когда я позвонила, сказал, что денег нет. В январе мы снова приезжали, опять сказали, что «денег нет», — рассказала Юлия. К
Такую же историю рассказали еще несколько людей, сдавших шубы в этот магазин. По словам Юлии, сейчас все пострадавшие от шоу-рума объединились в группе WhatsApp.
— История у всех одинаковая. Супруга выставила на «Авито» свою шубу продавать, ей позвонили и предложили ее реализовать через их отдел. Когда мы туда приехали, я посмотрел договор, он у меня вызвал сомнения, я вычеркнул многие пункты. Мы продавали по договору только за наличный расчет. Мы ее оставили, договор заключили, супруга через неделю начала волноваться, потому что наши шубы нигде не рекламировали, — рассказал Денис, один из пострадавших.
После этого жена Дениса пыталась связаться с шоу-румом, но ничего конкретного ей не ответили. Тогда супруги решили забрать шубу. Когда они приехали в магазин, их шубы тоже не было, как и чека с продажи. Позже супругам все-таки выдали чек, написанный от руки, в котором было указано, что шуба продалась за день до их визита.
— С этого момента мы начали отсчитывать
Кто владеет магазином?
Магазин на Ватутина зарегистрирован на ИП Михайлову Надежду Николаевну. Как рассказывают пострадавшие, история тянется с 2017 года — тогда магазин назывался «Евромех-Лидер», был оформлен на ИП Михайлова Владимира Валентиновича и располагался в ТЦ «Нива». Как рассказывают пострадавшие, после многочисленных судов в 2018–2019 годах Михайлов ликвидировал ИП, развелся с женой и оформил магазин на нее. НГС не удалось связаться с Михайловыми, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, но в одном из выпусков программы «ОТС» в 2018 году Михайлова говорила, что Владимир Михайлов ее бывший муж, с которым «у нее нет ничего общего».
Тем не менее, по словам пострадавшей Юлии, Михайлов продолжает вести дела магазина, отвечать на звонки и общаться с клиентами. Сам он представляется как менеджер.
По данным «Контур.Фокуса», Михайлов ликвидировал ИП в октябре 2018 года, а ИП Михайлова Надежда Николаевна зарегистрирована в сентябре 2018 года.
Как рассказала НГС Виктория Болдырева, она сдала шубу в «Евромех-Лидер» еще в 2017 году, но ей до сих не доплатили
— Шубу я сдала в ноябре
В договоре с магазином было указано, что деньги с продажи могут возвращать до
— Прошла зима, никто со мной не связался. Приехала забирать шубу, они говорят: «Ой, продана». «Когда?» — спрашиваю. Ответили, что пару дней назад, — после этого Виктория написала заявление на выдачу денег, но деньги ей не отдали.
Тогда она начала читать отзывы на магазин и поняла, что таких пострадавших много, они объединились в группу, тогда их было
— На региональном уровне у нас ничего не получилось добиться, только через Москву. Мы обратились в Генпрокуратуру. Здесь везде приходили отказы: из прокуратуры, полиции. Параллельно у нас шло гражданско-правовое разбирательство в суде. Михайлов выплатил мне только за шубу, а за адвоката
Копии отказов в возбуждении уголовных дел от полиции и прокуратуры есть в распоряжении НГС.
На сайте Федеральной службы судебных приставов России за Владимиром Михайловым числится 58 исполнительных производств. Часть из них погашена.
По словам потерпевшей Юлии, сейчас Михайловы не отвечают на звонки, а сам магазин в ТЦ «Подсолнух» не работает.
— Сейчас они закрылись, якобы ищут продавца. Денег нет, мы остались со своими бумажками, — сказала Юлия.
В ТЦ «Подсолнух» сообщили, что не могут комментировать ситуацию, и добавили, что ИП Михайлова снимает помещение в субаренду.
Журналист НГС не смог дозвониться ни до Надежды Михайловой, ни до Владимира Михайлова и отправил запрос в пресс-службу
Недавно мы рассказывали историю жительницы Новосибирска, которая пострадала от телефонных мошенников, — она перевела им через банкомат