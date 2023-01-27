Операция «Голубая орхидея». Как в России накрыли студию по производству детского порно, которое смотрели педофилы со всего мира

— Сеть «Голубая орхидея» изначально основывалась на детском порно. Потом от них уже пошли и живые извращенцы, и растлители, которые спали с теми, кого снимали. У них была целая порноиндустрия. Я тоже в каком-то роде стал педофилом, чтобы поймать такого же, но американского.
Так спустя 20 лет вспоминает работу в российско-американской операции «Голубая орхидея» бывший следователь московского уголовного розыска на Петровке, 38 Дмитрий Миронов. В нулевые порносеть «Голубая орхидея» стала одной из ведущих среди производителей детской «клубнички». Продавали ролики их создатели через одноименный сайт.
«Голубая орхидея» расцвела в лихие 90-е, когда после сексуальной революции порнофильмы продавались почти на каждом углу, в киосках.
Тучная густо накрашенная продавщица вылезала из окошка своего привокзального ларька с вопросом: «Гусарские?», протягивая пачку презервативов. Сам вокзал наполнен беспризорниками, никому не нужными детьми, чьи родители либо безбожно пьют, либо просто оставили их на попечение улицы.
В 2000 году американские спецслужбы направили в Россию запрос о необходимости проверить сайт под названием Blue Orchid, набирающий популярность среди педофилов.
Объяснений, почему сайт назвали именно так, нет. Тем не менее можно предположить: порностудия создавала контент гомосексуального характера, что объясняет цвет. А название орхидеи происходит от греческого orchis («яичко»), так как их двойные луковицы напоминают мужские тестикулы.
Некоторые жуткие кадры порнороликов с «Голубой орхидеи» до сих пор попадают в криминальные телепрограммы. На видео взрослые мужчины насилуют детей, бьют их ремнем, пока мальчики кричат, плачут и просят прекратить издевательства.
Из помощника депутата — в порноделы
Жарким летом 1999-го в новостных сводках впервые звучит имя Всеволода Солнцева-Эльбе. Он — приятель на тот момент уже крупного продавца зарубежного порно Владимира Тимофеева из Самарской области.
В России скандал разгорается из-за того, что в конце 90-х Тимофеева сажают на 4 года за растление малолетних и производство порнороликов. Через его руки буквально проходит несколько сотен сиротских мальчишек. Он их насилует, приглашает стать «актерами» большого кино, а взамен предлагает еду и ночлег. В 2001 году уже помилованный Тимофеев выходит из тюрьмы. И продолжает свое дело.
В это же время Солнцев-Эльбе живет в Москве и занимает должность помощника депутата Госдумы Дарьи Митиной. Она выступает от партии КПРФ и является членом комитета по делам женщин, семьи и молодежи. Именно помощник с двойной фамилией, приближенный к политической элите нулевых, начинает привозить беспризорных мальчишек из города Новокуйбышевска Самарской области, где работал Тимофеев, в Москву. Видимо, под предлогом «помощи» детям.
Развратными снимками самарского фотографа также интересуется житель подмосковного Одинцова Дмитрий Владимирович Кузнецов (в кругах его называют КДВ, изначально порно продают под таким же названием). Он начинает активно сотрудничать с Тимофеевым, а после и с Солнцевым-Эльбе.
Они запускают рекламу в интернете, начинают принимать заказы. Кассеты поначалу продают по 250 рублей, вскоре ценник поднимается до 200 долларов. Месячная прибыль преступной троицы уже доходит до 40 тысяч долларов. Группа начинает активно распространять кассеты за рубеж.
Через некоторое время к троице присоединяется юный Дмитрий Иванов, который становится оператором. А затем пятый участник — оператор Игорь Российский.
Порнографический раскол
Середина 2000 года. Солнцев-Эльбе ссорится с Кузнецовым и организует свой собственный проект вместе с Сергеем Гарбко. Назвали они его «Голубая орхидея».
— Тогда были в ходу дискеты, — рассказывает о начале дистрибуции контента бывший следователь МУРа Дмитрий Миронов. — Даркнет еще не существовал. Из России шел поток кассет. Порнорежиссеры снимали как в Москве, так и в Новокуйбышевске. Они продавали ролики по всему миру: преимущественно в Штаты, Германию и Англию.
Солнцев-Эльбе снимает небольшую квартиру на юго-западе Москвы, на улице Ботанической. Ее окна выходят прямо на телецентр Останкино, где снимают «Спокойной ночи, малыши». Малыши посещают эту злополучную квартиру, несмотря на боль, слезы и унижения.
На одном из видео порностудии, попавшем в Сеть, мальчик лежит на диване, прикрывая причинные места, плачет со словами: «Не надо, пожалуйста. Можно это будет в последний раз». Он умоляет своего истязателя прекратить насилие.
Через «Голубую орхидею» в те годы прошли тысячи мальчиков возрастом от 4 до 18 лет. Некоторые источники сообщают, что сниматься в порно приглашают детей вместе с их отцами, так как раздел на сайте «инцест» начинает набирать популярность.
Пустила корни от Москвы до Нью-Йорка
Так в 90-е Россия стала основным поставщиком несовершеннолетних на мировые рынки порноиндустрии и детской проституции. В случае с «Голубой орхидеей» большую часть детской порнографии производили по заказу американцев и отправляли им же.
Маршал Хигер, помощник таможенного атташе посла США, сам бывший полицейский, сообщил коллегам из Московского уголовного розыска, что сайт «Голубая орхидея» создан и действует в России. И полностью подпитывается российской порнопродукцией.
В 2000-м начинается одна из самых успешных российско-американских спецопераций. Под прикрытием там работает следователь МУРа Дмитрий Миронов. Его задача — поймать американского педофила Гленна Маркитена, инженера по холодильным установкам из Индианы, который стал постоянным покупателем контента «Голубой орхидеи».
— Мы его быстро выявили. Видимо, не вынесла душа поэта. Его звали Гленн. Американцу захотелось вживую узнать юную русскую душу. Ценитель детского порно специально приехал из Америки в Россию. Он был приглашен, ему пообещали секс-вояж. Я его встречал в аэропорту как такой же ценитель, любитель мальчиков и свой среди своих, — рассказывает Миронов. — Я играл роль детского сутенера, который находится в теме. Конечно, я знал, где можно было снять ребят.
Как говорит следователь, будущие жертвы приезжали из регионов, нюхали клей за гаражами и «тусовались на площади Трех вокзалов, у "Макдоналдса"».
— Гленн заселился в гостинице «Интурист». Я, как представитель принимающей стороны, повел его в ресторан, где мы выпили, пошли гулять. Стали обсуждать темы пикантного характера. А я весь в «жучках», коллеги сидят на Петровке, прослушивают меня. Я сам загорелся и сам стал педофилом. Это игра, иначе было никак. Мы ходили, искали пацанов, знакомились.
В итоге американец подцепил 14-летнего мальчика на улице, отправился с ним в гостиницу. Как только Гленн начал его домогаться, сотрудники МУРа, сидевшие в засаде, задержали педофила.
— Российское законодательство было не таким жестким, как сейчас. Тогда в России он мог сесть только на 1,5 года, а в Америке — почти на 25 лет. После задержания он попросил политическое убежище здесь. Уперся и говорил: «А я домой не поеду». Он был в шоке, что и дома его накрыли, изъяли там целые коробки с детским порно.
Следователь Миронов пытался выманить Гленна за океан, чтобы американская полиция смогла его задержать и посадить уже надолго.
— Я всё еще был его «другом». Сказал ему по секрету, мол, у меня в Сенате США есть знакомый, которому тоже нравятся мальчики. Плел лапшу на уши из разряда, что друг-сенатор поможет. Гленн согласился. Главное — домой вернуться, — поделился Миронов.
— До сих пор помню момент, когда проводил Гленна и Маршала Хигера в аэропорт Шереметьево. Гленн, прощаясь, подарил мне складной нож. Возможно, он понимал, что это конец, — рассказал Дмитрий Миронов.
Гленн Маркитен прибыл в США и после суда отправился отбывать наказание в тюрьму в Чикаго. Он был не единственным американцем, которого осудили по делу «Голубой орхидеи».
— Спустя несколько лет я приезжал к Гленну [в тюрьму в США]. Он не захотел выходить ко мне. После истории в Москве мы больше не виделись, — сказал Миронов, регулярно летавший на международные конференции по криминалистике.
Каждому по расплате
Первого подозреваемого, 27-летнего помощника депутата Госдумы Всеволода Солнцева-Эльбе, задерживают в декабре 2000-го. Прямо в квартире, которая выполняла функцию порностудии, на улице Абрамцевской. Там Солнцев-Эльбе якобы жил со своим 15-летним другом, который снимался в одном из порнофильмов «Голубой орхидеи». Вместе с Солнцевым-Эльбе задерживают оператора Сергея Гарбко.
Только в одной из квартир-порностудий «Голубой орхидеи» в Москве силовики нашли и изъяли в общей сумме 588 видеокассет, 112 дискет и компакт-дисков, содержащих детскую порнографию. А еще — более тысячи фотоснимков и негативов с изображениями обнаженных мальчиков, видеоаппаратуру и компьютерную технику, которую использовали для производства детского порно.
В 2001 году Эльбе приговорили к 1,5 годам по статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Весь срок он не отсидел, создателя «Голубой орхидеи» освободили по амнистии в честь Дня Победы.
Практически сразу после освобождения он вновь занялся распространением детской порнографии, воссоединившись с Тимофеевым и Гарбко. Один из двух главных операторов «Голубой орхидеи», Игорь Российский, когда за ним пришли силовики, выпал из окна инфекционной больницы.
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