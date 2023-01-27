Операция «Голубая орхидея». Как в России накрыли студию по производству детского порно, которое смотрели педофилы со всего мира



«Голубая орхидея» расцвела в лихие 90-е, когда после сексуальной революции порнофильмы продавались почти на каждом углу, в киосках.



Тучная густо накрашенная продавщица вылезала из окошка своего привокзального ларька с вопросом: «Гусарские?», протягивая пачку презервативов. Сам вокзал наполнен беспризорниками, никому не нужными детьми, чьи родители либо безбожно пьют, либо просто оставили их на попечение улицы.



В 2000 году американские спецслужбы направили в Россию запрос о необходимости проверить сайт под названием Blue Orchid, набирающий популярность среди педофилов.

