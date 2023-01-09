Расследование дела об изнасиловании 9-летней девочки завершили в Омске

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении
По данным следствия, Бояркин, недавно освободившись из колонии, напал на
— После этого злоумышленник скрылся, а девочка выбежала к дороге, где ее увидел и отвез в больницу местный житель, — отметили в СУ СКР по Омской области.
Через сутки Сергей Бояркин был задержан в Омске. Ранее сообщалось, что его нашли на одном из кладбищ Левобережья. Во время следствия он полностью признал вину. Теперь Бояркину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, корреспонденты NGS55.RU съездили в Новоомский, побывали на месте преступления и поговорили с жителями поселка о произошедшем.
Ранее Новодвинский городской суд Пермского края вынес приговор