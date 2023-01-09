Расследование дела об изнасиловании 9-летней девочки завершили в Омске

По данным следствия, Бояркин, недавно освободившись из колонии, напал на 9-летнюю девочку 28 августа . Ранее они не были знакомы. Мужчина встретил ее днем, около 15:00. Бояркин обманом, пообещав сладости, привел ребенка на безлюдный пустырь вдали от домов. Угрожая убийством, он избил девочку, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал ее.