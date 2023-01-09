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Расследование дела об изнасиловании 9-летней девочки завершили в Омске

46-летний Сергей Бояркин признал свою вину

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Мужчина изнасиловал девочку в конце августа

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В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего Сергея Бояркина. Его обвиняют в изнасиловании 9-летней девочки в поселке Новоомском. Об этом сообщили в региональном Следкоме, передает NGS55.RU.

По данным следствия, Бояркин, недавно освободившись из колонии, напал на 9-летнюю девочку 28 августа. Ранее они не были знакомы. Мужчина встретил ее днем, около 15:00. Бояркин обманом, пообещав сладости, привел ребенка на безлюдный пустырь вдали от домов. Угрожая убийством, он избил девочку, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал ее.

— После этого злоумышленник скрылся, а девочка выбежала к дороге, где ее увидел и отвез в больницу местный житель, — отметили в СУ СКР по Омской области.

Через сутки Сергей Бояркин был задержан в Омске. Ранее сообщалось, что его нашли на одном из кладбищ Левобережья. Во время следствия он полностью признал вину. Теперь Бояркину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, корреспонденты NGS55.RU съездили в Новоомский, побывали на месте преступления и поговорили с жителями поселка о произошедшем.

Ранее Новодвинский городской суд Пермского края вынес приговор 31-летнему уроженцу Пермского края за изнасилование девочки-подростка. Полицейские задержали мужчину в Новосибирской области.

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