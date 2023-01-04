Дед Мороз в Москве избил посохом прохожего за отказ рассказать стишок

В Некрасовке мужчина в костюме Деда Мороза избил прохожего, сообщили MSK1.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
— Первого января в полицию поступило заявление о нанесении ему телесных повреждений. Предварительно установлено, в ходе словесного конфликта неизвестный в костюме Деда Мороза нанес телесные повреждения заявителю, после чего скрылся, — сказал собеседник портала.
Инцидент произошел в районе Некрасовка, что примечательно, на Рождественской улице. Дед Мороз, активно размахивая посохом, попросил прохожего прочитать стихотворение. Тот отказался. «Дедушку» такой ответ не устроил, и он избил мужчину, а после выбросил в сугроб его телефон.
После заявления сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Теперь Деду Морозу грозит штраф или арест до 15 суток.
Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение и несколько гематом.
Издание Baza публикует версию обидчика: опасным Дедом Морозом оказался сварщик Михаил. По его словам, он позаимствовал праздничный костюм у друзей и гулял по району, поздравляя прохожих.
Один из мужчин начал его оскорблять и повалил на землю. Чтобы отбиться от нападок «неадеквата», ему и понадобился посох. Сварщик заявил, что когда драка закончилась, прохожий начал ломиться к нему домой и требовать компенсацию в 50 тысяч.
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