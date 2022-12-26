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«Взял ключи и уехал по своим делам»: новосибирец угнал у своей бывшей автомобиль

Спустя время сибиряк вернул машину на место

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело

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В Новосибирской области местный житель угнал автомобиль «Шевроле» у 34-летней женщины. По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, сообщение о происшествии поступило в Отдел полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский» 25 декабря. После угона в Татарском районе Новосибирской области сибиряк вернул машину на место.

— 34-летняя владелица транспортного средства уточнила, что в ночное время, когда она находилась в отъезде, ее автомобиль был угнан с территории, прилегающей к дому, спустя время он был возвращен на то же место, — указано в сообщении.

В ведомстве установили, что подозреваемым в преступлении является бывший сожитель женщины — 28-летний ранее не судимый мужчина. Между ними возник конфликт, после которого сибиряк залез в дом к женщине и взял ключи от автомобиля. После этого мужчина уехал по своим делам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Подозреваемый дал признательные показания, — указано в сообщении.

По факту происшествия специалисты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подозреваемому сибиряку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отметим, в октябре в Новосибирской области мужчина угнал автомобиль родственницы. Автолюбитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

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