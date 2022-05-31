Цена ребенка — 500 тысяч рублей. На Урале задержали цыганку по делу о торговле детьми
Следователи подозревают, что это не единственный эпизод в деле
В Екатеринбурге в Цыганском поселке задержали 25-летнюю Светлану Болосо по делу о торговле детьми. По информации E1.RU, которую нам подтвердили три источника, женщину обвиняют в покупке мальчика в Ростовской области.
— Женщину задержали по подозрению в соучастии в преступной схеме торговли детьми. Дело ведет ростовский Следственный комитет и управление по борьбе с организованной преступностью, — рассказал источник в правоохранительных органах.
Другой силовик рассказал нам подробности: по его словам, у Светланы изъяли несовершеннолетнего мальчика,который сейчас находится в детской больнице в Екатеринбурге. Собеседники E1.RU уточняют, что цена ребенка в подобных сделках может составлять около 500 тысяч рублей. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сказал, что не в курсе данного дела, но подтвердил, что в подобных случаях ребенка сначала помещают в больницу, а после передают органам опеки.
— Механизм в случае изъятия ребенка из семьи отлажен, сотрудники полиции передают несовершеннолетнего в больницу, чтобы там оценили состояние здоровья. За ребенка в таких ситуациях можно не переживать — он находится в безопасности, — отметил Мороков.
Ростовское следственное управление СК РФ сообщило, что по этому делу задержаны четыре человека, в том числе 31-летний дядя Светланы — Вячеслав Болосо. Его обвиняют непосредственно в покупке мальчика. Ребенка украли у настоящей матери двое ростовчан — 51-летняя Татьяна Лабазанова и 39-летний Николай Михай.
— По данным следствия, в декабре 2021 года четверо обвиняемых, действуя группой лиц по предварительному сговору, обманным путем похитили у 27-летней жительницы поселка Углеродовский ее годовалого ребенка. После этого они продали мальчика супружеской паре из Свердловской области, — рассказали в ведомстве.
Ленинский районный суд уже арестовал екатеринбурженку.
— 25 мая суд избрал Болосо Светлане меру пресечения в виде заключения под стражу по 19 июля 2022 года. Ей вменяется совершение преступления предусмотренного пунктами а, д, з части 2 статьи 126 (похищение ребенка из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору. — Прим. ред.) и пункты б, з части 2 статьи 127.1 (торговля детьми. — Прим. ред.) УК РФ, — официально сообщили E1.RU в управлении судебного департамента Ростовской области.
За похищение ребенка Светлане грозит до 12 лет лишения свободы, кроме того, по статье за торговлю детьми максимальное наказание — до 10 лет.
Причиной покупки ребенка цыганами, по словам источника E1.RU, становится то, что семьи не могут усыновить ребенка в случае бесплодия.
— Цыгане, которые не могут по разным причинам иметь детей, не имеют реальной возможности усыновить ребенка: для этого нужно официальное жилье и справки о доходах, которые потенциальные родители не могут предъявить, это толкает их на криминал. По традициям народа дети — это главное в жизни, человек без ребенка считается неполноценным, — считает собеседник.
Представители табора также подтвердили, что Светлану действительно задержали в Екатеринбурге, она была в гостях у родственников.
— Светлана родилась у нас в Екатеринбурге, но в 14 лет ее выдали замуж, она переехала в Ростов. Девочки, когда выходят замуж, они уже живут с другой семьей. Недавно она приехала в гости в наш табор к тете. Ее действительно задержали в Екатеринбурге и увезли в Ростов. Но чей там ребенок, что она натворила, она не рассказывала, — пояснил представитель цыганского табора.
Судя по данным источников E1.RU, в деле о торговле детьми из Ростова множество эпизодов, схема работала годами. По имеющимся данным, речь может идти не о единственном таком случае даже в Екатеринбурге.