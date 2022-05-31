Цена ребенка — 500 тысяч рублей. На Урале задержали цыганку по делу о торговле детьми

В Екатеринбурге в Цыганском поселке задержали 25-летнюю Светлану Болосо по делу о торговле детьми. По информации E1.RU, которую нам подтвердили три источника, женщину обвиняют в покупке мальчика в Ростовской области.

— Женщину задержали по подозрению в соучастии в преступной схеме торговли детьми. Дело ведет ростовский Следственный комитет и управление по борьбе с организованной преступностью, — рассказал источник в правоохранительных органах.

