За распространение детского порно под суд пойдет 32-летний новосибирец

В Новосибирске 32-летний мужчина обвиняется в распространении и изготовлении порно с несовершеннолетними, в том числе с детьми младше 14 лет.

По данным следователей, новосибирец распространял порно в интернете почти два года, с июня 2019 по апрель 2021 года.

— В мае 2021 года преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками оперативного подразделения ГУ МВД России по Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.



Обвиняемый вину полностью признал. Он, как считает следствие, совершил 5 эпизодов преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление в целях распространения, распространение порнографических материалов), пунктами «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).