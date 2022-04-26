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За распространение детского порно под суд пойдет 32-летний новосибирец

Мужчина вину признал в полном объеме

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Расследование проводил первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности).

Расследование проводил первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности).

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В Новосибирске 32-летний мужчина обвиняется в распространении и изготовлении порно с несовершеннолетними, в том числе с детьми младше 14 лет.

По данным следователей, новосибирец распространял порно в интернете почти два года, с июня 2019 по апрель 2021 года.

— В мае 2021 года преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками оперативного подразделения ГУ МВД России по Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Обвиняемый вину полностью признал. Он, как считает следствие, совершил 5 эпизодов преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление в целях распространения, распространение порнографических материалов), пунктами «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Расследование дело завершено и будет передано в суд для рассмотрения по существу.

В феврале 2022 года в суд направили дело двоих приятелей, которые в течение двух лет распространяли в интернете порно, в том числе с изображениями несовершеннолетних.

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