28 февраля понедельник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 1/10
usd 83.55
eur 93.60
Тема дняЧем грозит повышение ключевой ставки до 20%
Все новости
Все новости

В Новосибирске двое приятелей пойдут под суд за порно с несовершеннолетними

Они могут получить до 10 лет лишения свободы

394
1Обсудить

Поделиться

Приятели могут провести за решеткой до 10 лет

Приятели могут провести за решеткой до 10 лет

Поделиться

В Новосибирске двое приятелей в течение двух лет распространяли в интернете порно, в том числе с изображениями несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Обвинительное заключение утвердил сегодня, 28 февраля, заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), и по двум преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). По этой статье грозит до десяти лет лишения свободы.

— По версии следствия, ранее знакомые между собой мужчины с целью получения незаконного дохода в период с января 2019 года по январь 2021 года, используя сеть Интернет, незаконно распространяли порнографические материалы, — сказано в сообщении ведомства.

Уголовное дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Новосибирска.

В мае прошлого года у жителя Искитима нашли детскую порнографию. Подозреваемый заявил, что фото сам не делал, а только продавал.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

порнографияпрокуратура Новосибирской областиуголовное дело
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter