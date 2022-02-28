В Новосибирске двое приятелей пойдут под суд за порно с несовершеннолетними

В Новосибирске двое приятелей в течение двух лет распространяли в интернете порно, в том числе с изображениями несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Обвинительное заключение утвердил сегодня, 28 февраля, заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), и по двум преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). По этой статье грозит до десяти лет лишения свободы.
— По версии следствия, ранее знакомые между собой мужчины с целью получения незаконного дохода в период с января 2019 года по январь 2021 года, используя сеть Интернет, незаконно распространяли порнографические материалы, — сказано в сообщении ведомства.
Уголовное дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Новосибирска.
В мае прошлого года у жителя Искитима нашли детскую порнографию. Подозреваемый заявил, что фото сам не делал, а только продавал.