В Новосибирске начался суд из-за 102 кг запрещенного вещества: на черном рынке партия могла стоить 75 миллионов

Первомайский районный суд Новосибирска рассмотрит дело по обвинению группы людей в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующего вещества — прегабалина. Торговля шла через крупный интернет-магазин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По версии следствия, группа состояла из жителей Новосибирской, Омской, Астраханской и Тульской областей в возрасте от 25 до 32 лет. Они работали на протяжении полутора лет.

— Согласно распределению ролей, двое 26-летних жителей Новосибирской области посредством сети Интернет оказывали содействие в поставке запрещенных веществ на территорию России, организовывали перевозку оптовых партий к месту своего проживания, после чего совместно с подельниками подготавливали к отправке в другие регионы России небольшими частями, — рассказали в МВД.