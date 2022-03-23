В Новосибирске начался суд из-за 102 кг запрещенного вещества: на черном рынке партия могла стоить 75 миллионов

Первомайский районный суд Новосибирска рассмотрит дело по обвинению группы людей в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующего вещества — прегабалина. Торговля шла через крупный интернет-магазин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По версии следствия, группа состояла из жителей Новосибирской, Омской, Астраханской и Тульской областей в возрасте от 25 до 32 лет. Они работали на протяжении полутора лет.
— Согласно распределению ролей, двое 26-летних жителей Новосибирской области посредством сети Интернет оказывали содействие в поставке запрещенных веществ на территорию России, организовывали перевозку оптовых партий к месту своего проживания, после чего совместно с подельниками подготавливали к отправке в другие регионы России небольшими частями, — рассказали в МВД.
Расфасованные вещества соучастники отправляли посылками мелкооптовым продавцам.
Один из мужчин, согласно версии следователей, отвечал за получение посылок, фасовку и сооружение тайников-закладок на территории Тулы. Еще одна участница — 25-летняя жительница Новосибирской области — вела бухгалтерскую документацию.
Финансовые операции проводили в криптовалюте, которую потом обналичивали. Группу задержали в сентябре 2020 года.
— В ходе обысков был обнаружен склад сильнодействующих веществ, откуда изъяты полимерные бочки с веществом белого цвета, несколько десятков коробок, в которых хранились 200 тысяч капсул, приготовленных для отправки в другие регионы России, а также пакеты, емкости и приборы для фасовки, станок для упаковки капсул, электронные весы и другие вещественные доказательства. Проведенное исследование показало, что изъятое является сильнодействующим веществом — прегабалином общей массой порядка 78 кг, — рассказали в МВД.
Кроме того, полицейские нашли листовки с адресом интернет-магазина и логотипом продвигаемого бренда, рекламные трафареты, визитки и объявления о наборе курьеров.
— В ходе дальнейших мероприятий сотрудники наркоконтроля изъяли почтовое отправление, приготовленное для отправки посреднику в Санкт-Петербург. В посылке находился прегабалин массой около
Похожие отправления обнаружили в Туле, Астрахани, Омске, Красноярске, Ставрополе и Москве, а также по местам жительства обвиняемых.
Общий вес изъятого вещества составил 102 килограмма. По предварительной оценке, стоимость изъятой партии на черном рынке могла составить свыше 75 миллионов рублей.
Расследование дела завершили, фигурантам предъявили обвинение в 11 эпизодах, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ, совершенных в составе преступного сообщества. Двое обвиняемых заключили досудебное соглашение, одному уже вынесен обвинительный приговор.
Осенью 2021 года в Новосибирской области задержали 24-летнего наркодилера с партией мефедрона на 20 миллионов рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере). Его отправили в СИЗО.