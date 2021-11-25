ФСБ задержала молодого новосибирца с партией наркотиков на 20 миллионов рублей

В Новосибирской области задержали 24-летнего наркодилера с партией мефедрона на 20 миллионов рублей, сообщили в УФСБ по Новосибирской области.
— Наркодилер пытался изъять из тайниковой закладки в лесном массиве Коченевского района Новосибирской области свыше 6,2 кг наркотического средства мефедрон. Партию, стоимость которой на нелегальном рынке составляет свыше 20 млн рублей, новосибирец планировал сбыть на территории Сибирского региона, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере).
Если его вина будет доказана, то мужчине грозит наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчину отправили в СИЗО.
На прошлой неделе НГС рассказывал, как маленькое садовое общество стало эпицентром народного сопротивления. Местные жители устраивают сходы и рейды, несут ночные караулы, а тихие проулки патрулируют днем и ночью — всё для того, чтобы поймать закладчиков и покупателей наркотиков, облюбовавших это СНТ. Одним заснеженным вечером мы отправились в забытый полицией и властями дачный поселок на народную операцию по борьбе с криминалом.