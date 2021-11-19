«Спилберг такого не снимет!» Как мы охотились на закладчиков в брошенном полицией СНТ — репортаж с народного рейда

Редакция НГС негативно относится к наркотикам и не поощряет их употребление. В целях соответствия законодательству мы скрываем название СНТ и улиц, которые встречаются в тексте. По просьбе героев этого репортажа их имена изменены, но известны корреспонденту. Мы направили запрос в ГУ МВД с просьбой разобраться в ситуации.



Как за один вечер в СНТ поймали 24 наркомана

— Пятница — хороший день для наркоманов, — говорит мне Петр.



Не то чтобы он был специалистом, но за несколько рейдов кое-что о наркоманских привычках понял. Например, что вычислить закладчика или потребителя внешне просто нереально — это мужчины и женщины разных возрастов и разного финансового положения. В глаза бросаются лишь уж совсем, по словам Петра, конченые торчки — худые, опустившиеся, порой вмазанные:



— Разный контингент есть. Одни даже из Кемеровской области к нам приезжали. Еще из центра приезжают… Одеты неплохо, в белых кроссовках, молодые люди, явно из клуба. И тоже начинают тут у нас копать вдоль забора, так раскапывают, до земли прям. Устали уже их поодиночке ловить, прикрикивать на них из окон. Надо было что-то делать.

