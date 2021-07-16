Новосибирск стал первым в Сибири по объему наркотиков. Кладменов заманивают заработками в 400 тысяч — а дают за это 20 лет

Как объясняет Максим Горбунов, все эти подсчеты примерные, потому что данные о некоторых продажах получить невозможно:

— На «Г****» есть три типа кладов. Мы считаем моментальные, те, которые лежат в городе уже сейчас, второе — клады на заказ, их мы не можем считать, потому что они не видны. Третий вариант — «мастер-клады», — клады для кладменов и склада, то есть внутренняя логистика. Нюанс в том, что магазины могут заявить, что торгуют, но на момент проверки у них не будет кладов. Или клады будут, но не будет продаж. Ситуация меняется каждый день, — объясняет специалист.

Что употребляют?

В Новосибирске популярнее всего по-прежнему мефедрон — закладки с ним составляют 20,9% от общего числа кладов по городу. За мефедроном идут альфа-ПВП (16,8%), амфетамин (13,7%), бошки (11%), экстази (9%), диссоциативы (5%), героин (2,3%) и метадон (2,1%).

Тенденция к популярности мефедрона сохраняется почти по всей Сибири: в Красноярске вещество занимает 33% от общего числа закладок, в Омске — 46%, в Барнауле — 17,55%. На этом фоне выделяется Иркутск, там с большим отрывом выигрывает альфа-ПВП (42%), за ним идут диссоциативы (24,6%) и только потом мефедрон — он занимает всего 9% кладов.