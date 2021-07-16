Новосибирск стал первым в Сибири по объему наркотиков. Кладменов заманивают заработками в 400 тысяч — а дают за это 20 лет

Новосибирск стал лидером в Сибири по количеству наркотиков в закладках
НГС продолжает рассказывать о ситуации с наркотиками в Новосибирске — мы уже писали о резком росте количества интернет-магазинов в даркнете и о том, как наркорынок переместился в IT. Сейчас в распоряжении редакции оказались данные по количеству магазинов и кладов наркотиков в разных регионах Сибири и Москве. Среди них Новосибирск вышел на второе место, сильно оторвавшись от остальных. Впрочем, до Москвы ещё далеко — мы изучили данные и попробовали понять, что это значит.
НГС негативно относится к наркотикам и не одобряет их употребление. Материал подготовлен для информирования читателей о существовании проблемы наркопотребления. В целях соответствия законодательству мы скрываем некоторые названия, которые встречаются в тексте.
В этом тексте мы анализировали данные платформы «Г****». Сейчас чаще всего потребители покупают наркотики там. Это самая крупная торговая онлайн-площадка в скрытой сети даркнет. Кроме наркотиков там продаются и другие запрещенные товары, например оружие. Лоты на этом сайте продаются с помощью закладок. Продавец упаковывает товар в пакет и закладывает в неприметном месте. Как правило, после перевода платежа продавец скидывает покупателю координаты и фотографию места, где оставил закладку. Транзакции совершаются через Qiwi-кошелек или с помощью биткоинов.
«Г****» работает в Новосибирске около 5 лет, за это время количество магазинов на платформе выросло в 200 раз. Как рассказывает интернет-аналитик Максим Горбунов, резкий скачок произошел в 2020 году, когда в город пришел пул сетевых магазинов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Максим Горбунов — интернет-аналитик, организатор конференции SMMSiberia, директор агентства маркетинговых решений «Макс». Основная специализация Максима — проведение медиаисследований в соцсетях, разработка диджитал-стратегий.
Сейчас Новосибирск сильно оторвался от городов Сибири. По данным исследования, подготовленного Максимом Горбуновым и проектом DrugStat, к апрелю этого года на «Г****» работало 260 магазинов, которые за месяц осуществили 34 756 продаж. Кроме того, в городе лежит более 67 кг закладок на сумму больше 75 миллионов рублей.
За Новосибирском идет Красноярск, там торгует 146 магазинов, которые за месяц делают 14 718 продаж. На момент исследования в разных районах города лежало 32 кг закладок. В Омске, например, работает 101 магазин, за месяц они совершили 13 488 сделок, а общий вес кладок в городе равен 35 кг. В Иркутске удалось найти 97 магазинов, а примерное количество сделок в месяц — 8 962, общий вес кладов — 22 кг. Меньше всего магазинов в Барнауле — всего 52, а в месяц они совершают 2 260 сделок, общий вес кладов — чуть больше 10 кг. Вероятно, сюда «Г****» и федеральные сети по продаже зашли позже всего.
В сравнении с Москвой данные регионов кажутся совсем маленькими: там работает 1 420 магазинов, которые в месяц совершают около 367 тысяч сделок. По городу разбросано 875 кг закладок.
Как объясняет Максим Горбунов, все эти подсчеты примерные, потому что данные о некоторых продажах получить невозможно:
— На «Г****» есть три типа кладов. Мы считаем моментальные, те, которые лежат в городе уже сейчас, второе — клады на заказ, их мы не можем считать, потому что они не видны. Третий вариант — «мастер-клады», — клады для кладменов и склада, то есть внутренняя логистика. Нюанс в том, что магазины могут заявить, что торгуют, но на момент проверки у них не будет кладов. Или клады будут, но не будет продаж. Ситуация меняется каждый день, — объясняет специалист.
Что употребляют?
В Новосибирске популярнее всего по-прежнему мефедрон — закладки с ним составляют 20,9% от общего числа кладов по городу. За мефедроном идут альфа-ПВП (16,8%), амфетамин (13,7%), бошки (11%), экстази (9%), диссоциативы (5%), героин (2,3%) и метадон (2,1%).
Тенденция к популярности мефедрона сохраняется почти по всей Сибири: в Красноярске вещество занимает 33% от общего числа закладок, в Омске — 46%, в Барнауле — 17,55%. На этом фоне выделяется Иркутск, там с большим отрывом выигрывает альфа-ПВП (42%), за ним идут диссоциативы (24,6%) и только потом мефедрон — он занимает всего 9% кладов.
В Барнауле нос к носу с мефедроном идет героин: от общего числа закладок он занимает 16,4%, кроме того, в городе достаточно популярны диссоциативы (14,9%), экстази (14,5%) и гашиш (13,8%).
В остальном лидирующие позиции в разных городах занимают одинаковые вещества.
«Любая экспансия — это кадры»
По словам Максима Горбунова, самые насыщенные и сформировавшиеся рынки наркотиков в даркнете — в Москве и Санкт-Петербурге. Из-за высокой конкуренции сети магазинов переходят в регионы.
— Увеличивается экспансия текущих магазинов в провинцию, а любая экспансия — это кадры, — объясняет аналитик.
Необходимые кадры для таких магазинов — это работники склада, операторы, администраторы и закладчики. Закладчики, как правило, нужнее всего, поэтому для их привлечения магазины наращивают объемы рекламы. Реклама о работе закладчиком встречается и в открытом интернете: в телеграм-каналах, группах «ВКонтакте» и даже в контекстной рекламе.
Чаще всего в таких объявлениях соискателей привлекают большими и быстрыми деньгами, а также разными бонусами. По словам Максима Горбунова, магазины в своих объявлениях гарантируют в случае чего откупиться от полиции или помогать кладмену в тюрьме.
— В среднем для кладмена декларируется 100 кладов в неделю — это очень плотная нагрузка. Обещают 100 тысяч в неделю (или около 400 тысяч в месяц. — Прим. ред.), постоянные бонусы: мобильные телефоны, макбуки, оплату квартиры, путешествия. Все это завязано на количестве кладов. То есть обычный сетевой маркетинг, — поясняет аналитик.
На деле заработать на закладках оказывается не так просто, а сами кладмены часто попадают в поле зрения полиции. При этом сроки за распространение достигают 20 лет.
— Все больше молодежи в регионах на эту тему подсаживается: для кого-то это выживание, для кого-то — грань самостоятельности, — рассказывает Максим Горбунов.
Кроме того, опасность для курьеров могут представлять и продавцы: если магазин посчитал, что курьер его обманул, он может нанять специальных людей, которые «накажут» закладчика. Их называют «спортиками», «коллекторами» или «карателями». В телеграме также много объявлений для работы «спортиком». Из них можно узнать, что поджечь человека стоит около 2 тысяч рублей, сломать палец — около 10 тысяч, покалечить — в районе 40 тысяч.
Как правило, оплата происходит при наличии ролика, на котором «спортики» избивают курьера. Ролики также выкладывают в тематических телеграм-каналах, реже «ВКонтакте» или на YouTube — там их блокирует цензура. По словам Максима Горбунова, в месяц появляется около 100–200 подобных роликов по России.
Что с этим делают?
По данным Государственного антинаркотического комитета, с каждым годом в Сибири уменьшается количество людей, стоящих на учете в наркодиспансерах. Снижается и количество выявленных преступлений в сфере оборота наркотиков. При этом «наркоситуация в регионах Сибири продолжает оставаться тяжелой».
25 июня в Москве прошло заседание Государственного антинаркотического комитета, на котором был и заместитель полпреда СФО Алексей Еремеев. Ключевыми темами повестки назвали профилактику употребления среди несовершеннолетних и выявление потребления в школах и колледжах.
— По итогам прошлого учебного года охват обучающихся социально-психологическим тестированием увеличился на 10% и превысил 6 миллионов человек. Снижение общего числа несовершеннолетних наркопотребителей подтверждается медицинской статистикой, — говорится на сайте полпреда СФО.
На заседании отметили, что источником поступления растительных наркотиков в незаконный оборот являются заросли дикой конопли в южных регионах Сибири:
— На округ приходится треть изъятой в текущем году марихуаны. Кроме того, на протяжении ряда лет регионы Сибири являются одними из лидеров по количеству острых отравлений наркотиками, — говорится на сайте.
Для решения проблемы с наркопотреблением в регионе на заседании предложили усилить пограничный и таможенный контроль, регламентировать требования к частным ребцентрам и улучшить работу полиции. Упомянули и о «комплексных мерах по недопущению использования высоких технологий в незаконном обороте наркотиков», однако не уточнили, что именно туда входит.
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