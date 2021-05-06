«Сидел в наручниках и думал, что попал в страшный сон». Монолог 19-летнего наркозакладчика из хорошей семьи

Мне 19 лет, и я хочу рассказать историю, чтобы предостеречь своих сверстников. Меня хотят осудить по статье 228. Многие, как и я, после школы поступают в колледжи, университеты и сталкиваются с проблемой нехватки карманных денег. Просто даже на то, чтобы поесть после пар или купить себе новые кроссовки. В таком возрасте мы не хотим зависеть от родителей, просить у них деньги, особенно когда в семье финансовые проблемы. Ведь многие понесли убытки после пандемии и весеннего карантина. Моя семья не осталась в стороне — папа взял кредит, я об этом узнал случайно и хотел помочь своей семье.

Летом я пытался устроиться на работу в сервис по доставке еды, но у меня не получилось с первого раза. Случился сбой в приложении, понадобились дополнительные сведения, и я отказался. Даже если не смотреть на разницу зарплат легальной и нелегальной работы, то на нелегальную элементарно проще устроиться. Чтобы стать закладчиком, мне хватило нажать пару ссылок. Я наткнулся на нативную рекламу в интернете о заработке курьером, не сразу понял, что мне нужно было доставлять, а когда понял, то уже было поздно. Потом узнал, что эта реклама сейчас очень популярна. Есть рассылки во «ВКонтакте» о предложении работать курьером, но детали не уточняются. Так я попался в ловушку. К сожалению, я сделал выбор устроиться этим курьером, это был мой выбор, о котором очень сильно сожалею.