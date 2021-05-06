«Сидел в наручниках и думал, что попал в страшный сон». Монолог 19-летнего наркозакладчика из хорошей семьи

19-летний спортсмен из Новосибирска попался на закладке наркотиков
Статью 228 УК РФ называют самой «народной»: по статистике УФСИН, каждый седьмой приговор в стране выносится за приобретение, хранение, изготовление, перевозку или сбыт наркотиков. Растущая дикими темпами интернет-наркоторговля (за пять лет количество магазинов в Новосибирске выросло в
Мне 19 лет, и я хочу рассказать историю, чтобы предостеречь своих сверстников. Меня хотят осудить по статье 228. Многие, как и я, после школы поступают в колледжи, университеты и сталкиваются с проблемой нехватки карманных денег. Просто даже на то, чтобы поесть после пар или купить себе новые кроссовки. В таком возрасте мы не хотим зависеть от родителей, просить у них деньги, особенно когда в семье финансовые проблемы. Ведь многие понесли убытки после пандемии и весеннего карантина. Моя семья не осталась в стороне — папа взял кредит, я об этом узнал случайно и хотел помочь своей семье.
Летом я пытался устроиться на работу в сервис по доставке еды, но у меня не получилось с первого раза. Случился сбой в приложении, понадобились дополнительные сведения, и я отказался. Даже если не смотреть на разницу зарплат легальной и нелегальной работы, то на нелегальную элементарно проще устроиться. Чтобы стать закладчиком, мне хватило нажать пару ссылок. Я наткнулся на нативную рекламу в интернете о заработке курьером, не сразу понял, что мне нужно было доставлять, а когда понял, то уже было поздно. Потом узнал, что эта реклама сейчас очень популярна. Есть рассылки во «ВКонтакте» о предложении работать курьером, но детали не уточняются. Так я попался в ловушку. К сожалению, я сделал выбор устроиться этим курьером, это был мой выбор, о котором очень сильно сожалею.
На моем месте может оказаться каждый, сейчас объясню почему. Есть стереотипный образ человека, занимающегося наркотиками: тот, кто большую часть детства прожил во дворе или на улице, может быть, имел когда-то приводы в полицию, у него плохие взаимоотношения в семье, дурное окружение. Чтобы вы понимали: я окончил школу экстерном, большую часть времени проводил дома за компьютером. Не было у меня дворовых друзей, школьного окружения и учителей.
Общество, в котором я находился всю свою осознанную жизнь, было спортивным. С
Из-за такой доступности я и другие подростки не понимают тяжести преступления. Когда ты работаешь, то постепенно теряется понимание, что ты занимаешься незаконной деятельностью, потому что твоя работа преподносится в официальной форме и спустя время появляется рутинное чувство.
Я не чувствовал опасности и достаточной ответственности за свои поступки, думал, что всё это кино.
Сидя в наручниках, я думал, что попал в страшный сон и рано или поздно я проснусь в своей кровати дома. Представил, что просто попал на тяжелый уровень, который нужно пройти.
Работу курьером видел как игру, где нужно было пройти пару квестов и забрать награду, не понимал, какое тяжкое преступление совершаю. В один момент ты понимаешь, что всё по-настоящему, когда видишь слезы в глазах родных и тяжелые последствия своих действий. Никогда за всю жизнь я так не раскаивался, как сейчас. Если бы была малейшая возможность всё исправить, я бы без раздумий ей воспользовался. Я хочу верить, что у меня еще будет шанс загладить свои ошибки и стать лучшим человеком. Не повторяйте моих ошибок.
Я являюсь наглядным примером того, насколько сегодня наркотики близки. Если думаете, что вас это никак не касается, то вы сильно ошибаетесь.
Раньше, для того чтобы достать наркотики, нужно было знать барыг, хоть как-то вовлекаться в преступный мир и крутиться вокруг бандитов. Сегодня каждый ребенок, умеющий обращаться с телефоном, может купить за пару тысяч свои первые наркотики, а еще за пару тысяч — устроиться работать курьером и влететь на
Я чувствую и вижу, как в подростковой среде строится новая культура: вокруг «Г****», закладок и дизайнерских наркотиков. Всё на самом деле очень плохо, и я призываю всех обратить внимание на это и информировать всех школьников старших классов, объяснять, почему и как, показывать плачевные примеры наподобие моего. Плохая идея — запрещать что-либо подросткам, потому что если запрещают это, то, наоборот, привлекают неокрепшие умы детей. Не стоит говорить подростку: «Тебе нельзя употреблять», лучше объяснить, что произойдет после этого, какие будут последствия, и ответить на все его вопросы.
Попробую на своем опыте объяснить своим сверстникам, почему же все-таки не стоит употреблять и вообще касаться этого. Главный вред — это даже не здоровье, это после, а в том, что с первого употребления любого наркотика меняется первозданное сознание человека, нарушается восприятие внутреннего и окружающего мира. Представим, что сознание человека — это некий конструкт, который человек собирает на протяжении всей своей жизни. Даже в момент первого употребления конструкт разбирается, и, когда человек возвращается, действие наркотика прекращается, конструкт собирается в свою изначальную форму, но с большой вероятностью он будет не таким единым, а это приводит к изменению личности в худшую сторону.
Употребляя, вы можете нарушить свое психическое здоровье. Это так не работает, когда говорят: «Я один раз попробую, и всё», «Да с одного раза ничего не будет». Даже после первого употребления чего-либо вы меняетесь как личность, как человек, вы не вернетесь больше назад, никогда. Хотите ли вы выйти из дома и больше не вернуться? Поверьте, вам это нужно в последнюю очередь. Займитесь собой. Если вы не замечали, то знайте, как круто развиваться и тянуться к чему-то интересному, становиться каждый день лучше себя. Наведи в своей голове порядок! Получайте удовольствие от мелочей, которые дарит нам эта жизнь. Всё прекрасное в этом мире состоит из мелочей, которые мы не замечаем в повседневной жизни. На своем опыте я сделал выводы, осознал свои ошибки и понял, к чему всё это приводит, стал защищать своих знакомых и друзей от наркотиков и от обсуждения их. Хотя, как ни печально, даже в здоровых коллективах интересуются этой темой.
Я бы хотел помочь своей стране разобраться с этой глобальной проблемой, затрагивающей многие семьи и жизни людей. Остановить от неверного пути своих сверстников. Я волнуюсь за то, в каком мире сейчас растут мои младшие братья. Если сейчас такая ситуация, то что будет через
Цените своих родных и прислушивайтесь к их словам.
В один момент у меня была мысль: «Вот бы снова остаться без денег, чтобы в кармане была пара тысяч на весь месяц». Когда денег мало, ты их ценишь эквивалентно расходам. Об этом много кто говорил, но все-таки счастье и вправду не в деньгах.
Несмотря на суровость российского законодательства, я верю и надеюсь, что суд во мне увидит раскаивающуюся личность, готовую приносить благо обществу в борьбе с наркотиками. Всех читателей призываю вникнуть в серьезность проблемы. Дети, слушайте родителей, родители, прислушивайтесь к своим детям. Всем благ!
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