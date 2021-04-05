На чём сидит Новосибирск. Исследование регионального наркорынка

Как даркнет обеспечивает анонимность

Как рассказывает специалист по кибербезопасности и разработчик технологии Avalanche Андрей Масалович, видимый интернет составляет меньше 1% от общего:



— Видимым можно назвать то, что человек видит непосредственно — прямые ссылки, либо то, что находят поисковые системы. Большая часть интернета — так называемый серый интернет, куда положили малопопулярные документы или те, которые специально не светят. Поисковики их не могут найти, и вот у нас есть роботы, которые по ним «ходят». Существует еще большой срез информации, который считают закрытым: даркнет, — рассказал Масалович.

Как объяснил специалист, даркнетом называют часть интернета, которая защищена специальными инструментами. Один из самых популярных — браузер TOR (The Onion Router).

— «Тор» базируется на двух идеях. Первая — это облако дружественных прокси-серверов. Когда через сервера «Тора» идет сигнал, нельзя отследить, где он вошел, куда вышел, как прошел. Вторая — «луковичное» шифрование (схема шифрования информации в браузере похожа на луковицу — каждое сообщение «оборачивается» в несколько слоев. — Прим. ред.). Захватив любой сервер, вы видите луковицу, из которой можете расшифровать только верхнюю дольку. Вы можете снять верхнюю шелуху, хотя даже это трудно, и прочитать, условно говоря, «передай туда». То есть нельзя окончательно понять, что за сообщение, куда пришло, кому окончательно предназначено, — объясняет Андрей Масалович.

Эксперт рассказывает, что даже это не может обеспечить полной анонимности в Сети: например, при совершении сделок на наркорынке в даркнете крупным диллерам необходимо как-то выводить деньги, на этом они могут попасться полиции. Кроме того, владельцам магазинов на «Г****» нужно размещать рекламу где-то в «открытом» интернете — чаще всего в телеграм-каналах, но иногда и во «ВКонтакте».

Андрей Масалович — разработчик технологии Avalanche, специалист по кибербезопасности, подполковник ФАПСИ в отставке, кандидат физико-математических наук.

Кроме того, не защищены точки входа и выхода из даркнета — то есть, если вы заходите, допустим, в «Тор» со своего компьютера, это фиксируется.

— Если ваш компьютер в этот момент заражен, то ваш трафик и активности видны. Соответственно, если у оперативников есть гипотезы или версии, что вы с кем-то общаетесь, они просто заразят машины участников и будут снимать данные с устройства, — говорит Андрей Масалович.



Тем не менее внутри даркнета пользователи сохраняют относительную анонимность, рассказывает специалист. Масалович и компания Avalanche много лет выполняют заказы, в том числе и для госструктур:

— Государство в последние годы не жалеет денег на кибербезопасность. Пальцы собираются в кулак, — говорил специалист в интервью Forbes в 2015 году .

Однако в полиции, рассказывает эксперт, пока не спешат пользоваться технологиями мониторинга даркнета.



— В МВД потрясающие, хорошие, грамотные оперативники, которые работают «в поле». Уровень понимания современных интернет-реалий у них пока недостаточный, но быстро растет, этим тоже нужно заниматься. Пока это скорее партизанские попытки энтузиастов, чем централизованное внедрение, — рассуждает Андрей Масалович.

Что говорят в полиции

Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД по региону, полиция проводит весь спектр работ «по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений посредством сети Интернет».

Всего за 2020 год на территории области зарегистрировано 2165 преступлений , связанных с незаконным оборотом наркотиков. 42,8% из них тяжкие, 43,6% — особо тяжкие. От общего числа больше половины преступлений (67,5%) связанны со сбытом, 21% — с хранением без цели сбыта.

Кроме того, за прошедший год полицейские зарегистрировали 5 преступлений , связанных с контрабандой, 2 преступления , связанных с организацией преступного сообщества, и 1 преступление , связанное с легализацией средств от сбыта наркотиков.

За год полицейские накрыли 12 наркопритонов — в 11 случаях преступления расследовали.

Из наркооборота полиция изъяла более 262 кг разных веществ, из них около 130 кг — «синтетика», более 112 кг марихуаны и более 11 кг героина.

— Кроме того, по состоянию на 1 января 2021 года на профилактическом учете в подразделениях участковых уполномоченных Новосибирской области состоит 10 лиц (взрослое население), потребляющих наркотические средства (ставятся на учет лица, совершившие 2 и более административных правонарушений в состоянии наркотического опьянения), — сообщили в МВД.

Еще 82 подростка стоят на учете ПДН.

По данным доклада о наркоситуации в Новосибирской области по итогам 2017 года , на обстановку с запрещенными веществами в регионе влияют несколько факторов.



Первый — географическое положение. Новосибирская область находится на пути «северного маршрута» доставки наркотических средств из Афганистана и стран Центрально-Азиатского региона в регионы РФ и в страны Европы.

— Формированию устойчивых каналов контрабанды наркотиков способствует наличие протяженной и прозрачной границы с территорией Казахстана ( 317 км ), — говорится в тексте.



Еще один фактор — наличие разветвленной сети крупных ж/д и автомобильных магистралей федерального значения и международного аэропорта. Также выделяют недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры, «отвечающей за формирование здоровой досуговой среды среди молодежи» в районах области.

Отчеты об этих и других данных обычно были в ежегодных докладах антинаркотической комиссии региона и публиковались на сайте правительства. Доклада за 2020 год там нет, но есть информация о проведенных профилактических мероприятиях. За год в области провели 117 мероприятий , среди них были тематические конкурсы для студентов, видеолектории, спортивные соревнования, беседы.

Кроме того, в рамках профилактики в мае и июне провели «мероприятия, направленные на выявление лиц, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии наркотического опьянения, проведение их медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, составление в отношении данных лиц протоколов об административных правонарушениях с последующим рассмотрением в суде».

Согласно отчету после этого в отношении 40 человек завели дело по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ), еще на 1 человека — по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ — потребление алкоголя в запрещенных местах либо потребление наркотиков в общественных местах.

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