На чём сидит Новосибирск. Исследование регионального наркорынка

Мефедрон стал лидером продаж на черном рынке в Новосибирске
Торговля наркотиками — незаконный, теневой и очень прибыльный бизнес. Не так давно покупка и продажа запрещенных веществ осуществлялась только с глазу на глаз: у знакомых дилеров и в притонах. В последние годы наркорынок перемещается в IT: сделки совершаются на специальных платформах в даркнете, а значит, появляются новые данные для анализа этой сферы. В распоряжении НГС появилась статистика по новосибирскому рынку наркотиков в темной сети — мы обсудили ее с экспертами и попробовали получить официальную.
НГС негативно относится к наркотикам и не поощряет их употребление. Материал подготовлен с целью информирования читателей о существовании проблемы наркопотребления. В целях соответствия законодательству мы скрываем некоторые названия, которые встречаются в тексте.
В начале марта
Молодых людей отправили в СИЗО и возбудили дело по
Рынок перешел в IT
Кладмены или закладчики — люди, разносящие закладки наркотиков, — часто попадают в поле зрения правоохранителей, а вычислить крупных игроков рынка становится сложнее. Наркоторговля перешла в даркнет — скрытую сеть, где располагается самая популярная российская площадка по продаже наркотиков «Г****».
Первой подобной крупной российской площадкой был RAMP — Russian anonymous market place. В
Наркотики и другие товары на этом сайте продаются с помощью закладок. Продавец упаковывает товар в пакет и закладывает в неприметном месте. Например, закладку можно закопать в землю («прикоп»), примагнитить к какой-то металлической поверхности («магнит») или просто спрятать в неприметном месте («тайник»). Как правило, после перевода платежа продавец скидывает фото места, где оставил закладку.
Сколько магазинов и кладов в Новосибирске
По просьбе НГС интернет-аналитик Максим Горбунов вместе с проектом DrugStat и сервисом Avalanche Online проанализировали наркорынок Новосибирска, представленный на «Г***».
Максим Горбунов — интернет-аналитик, организатор конференции SMMSiberia, директор агентства маркетинговых решений «Макс». Основная специализация Максима — проведение медиаисследований в соцсетях, разработка диджитал-стратегий.
Как объяснил Максим Горбунов, они анализировали «Г****» по нескольким показателям: количеству магазинов, работающих на территории региона, их ассортименту и ценам, а также по отзывам покупателей и объему представленности закладок, которые уже спрятаны в разных точках города.
Аналитика данных «Г****» проводилась по методикам, схожим с обычным маркетинговым анализом маркетплейсов — площадок электронной торговли, где сравниваются цены и конкуренты. Для аналитики использовались данные за февраль 2021 года.
— Перед нами стояла задача — попробовать описать параметры новосибирского рынка наркотиков. Мы анализировали игроков, ассортимент, представленность, дистрибуцию. Анализ «Г****» в техническом смысле, как оказалось, абсолютно не отличается от изучения любого товарного сегмента маркетплейсов, — рассказал Максим Горбунов.
Так, на портале представлено около 260 магазинов, торгующих в Новосибирске, при этом 19 из них обеспечивают более 52% продаж и работают не только в нашем городе:
— 260 магазинов, которые представлены на «Г****», — это как местные проекты, так и сетевые, пришедшие к нам из других регионов. В других регионах они тоже представлены. Это как обычный маркетплейс: как «Вайлдберриз», например. Только оплата чуть сложнее — через криптокошелек, — объясняет Максим Горбунов.
Данные по сделкам на портале определить невозможно, поэтому исследователи ориентировались в том числе по клиентским отзывам.
— В среднем на 1 отзыв приходится две покупки. Основываясь на этих данных, можно представить предполагаемый объем оборота магазинов. Цифры очень условные, но по факту оценить иначе реальный объем регионального рынка наркотиков не представляется возможным, — рассказал Горбунов.
На момент анализа на улицах города было выложено более 55 килограммов наркотиков в закладках стоимостью более полутора сотен миллионов рублей. Сюда не входят вещества, которые измеряются в штуках и миллилитрах. Например, экстези, ЛСД, аптечные препараты. 146 закладок имеют вес больше
Всё это «клады», которые прямо сейчас лежат в Новосибирске. Купив такую позицию, человек сразу получает адрес с наркотиком. По данным исследователей на начало марта, клады в Новосибирске представлены в более чем 2500 локациях в разных частях города. Их обозначают по типу «кладов»: «земляной прикоп», «снежный прикоп», «тайник», «магнит». Сейчас из всех видов кладов чаще всего встречается «снежный прикоп».
В исследовании также есть данные о том, в каких районах города лежит больше всего закладок и сколько они стоят, но мы не публикуем их в целях соответствия законодательству.
Объем продаж и тенденции
Общий объем продаж по Новосибирску оценивается в более чем
Гашиш занимает более 15%, или
Альфа-ПВП занимает более 12%, или
Бошки занимают более 9%, или
Кроме этих веществ у новосибирских потребителей популярны экстези, амфетамин и каннабиноиды.
— По результатам можно сказать, что мы имеем четко сформировавшийся рынок, на котором существуют четкие правила игры. Есть стандарты качества сервиса, продукта. От дикого рынка, когда покупки совершались лично у дилеров, рынок переходит в сегмент
Основными рекламными каналами являются несколько направлений: даркнет и его рекламные площадки, телеграм-каналы, трафареты на зданиях в городе.
Как даркнет обеспечивает анонимность
Как рассказывает специалист по кибербезопасности и разработчик технологии Avalanche Андрей Масалович, видимый интернет составляет меньше 1% от общего:
— Видимым можно назвать то, что человек видит непосредственно — прямые ссылки, либо то, что находят поисковые системы. Большая часть интернета — так называемый серый интернет, куда положили малопопулярные документы или те, которые специально не светят. Поисковики их не могут найти, и вот у нас есть роботы, которые по ним «ходят». Существует еще большой срез информации, который считают закрытым: даркнет, — рассказал Масалович.
Как объяснил специалист, даркнетом называют часть интернета, которая защищена специальными инструментами. Один из самых популярных — браузер TOR (The Onion Router).
— «Тор» базируется на двух идеях. Первая — это облако дружественных прокси-серверов. Когда через сервера «Тора» идет сигнал, нельзя отследить, где он вошел, куда вышел, как прошел. Вторая — «луковичное» шифрование (схема шифрования информации в браузере похожа на луковицу — каждое сообщение «оборачивается» в несколько слоев. — Прим. ред.). Захватив любой сервер, вы видите луковицу, из которой можете расшифровать только верхнюю дольку. Вы можете снять верхнюю шелуху, хотя даже это трудно, и прочитать, условно говоря, «передай туда». То есть нельзя окончательно понять, что за сообщение, куда пришло, кому окончательно предназначено, — объясняет Андрей Масалович.
Эксперт рассказывает, что даже это не может обеспечить полной анонимности в Сети: например, при совершении сделок на наркорынке в даркнете крупным диллерам необходимо как-то выводить деньги, на этом они могут попасться полиции. Кроме того, владельцам магазинов на «Г****» нужно размещать рекламу где-то в «открытом» интернете — чаще всего в телеграм-каналах, но иногда и во «ВКонтакте».
Андрей Масалович — разработчик технологии Avalanche, специалист по кибербезопасности, подполковник ФАПСИ в отставке, кандидат физико-математических наук.
Кроме того, не защищены точки входа и выхода из даркнета — то есть, если вы заходите, допустим, в «Тор» со своего компьютера, это фиксируется.
— Если ваш компьютер в этот момент заражен, то ваш трафик и активности видны. Соответственно, если у оперативников есть гипотезы или версии, что вы с кем-то общаетесь, они просто заразят машины участников и будут снимать данные с устройства, — говорит Андрей Масалович.
Тем не менее внутри даркнета пользователи сохраняют относительную анонимность, рассказывает специалист. Масалович и компания Avalanche много лет выполняют заказы, в том числе и для госструктур:
— Государство в последние годы не жалеет денег на кибербезопасность. Пальцы собираются в кулак, — говорил специалист в интервью Forbes в
Однако в полиции, рассказывает эксперт, пока не спешат пользоваться технологиями мониторинга даркнета.
— В МВД потрясающие, хорошие, грамотные оперативники, которые работают «в поле». Уровень понимания современных интернет-реалий у них пока недостаточный, но быстро растет, этим тоже нужно заниматься. Пока это скорее партизанские попытки энтузиастов, чем централизованное внедрение, — рассуждает Андрей Масалович.
Что говорят в полиции
Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД по региону, полиция проводит весь спектр работ «по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений посредством сети Интернет».
Всего за 2020 год на территории области зарегистрировано
Кроме того, за прошедший год полицейские зарегистрировали
За год полицейские накрыли
Из наркооборота полиция изъяла более
— Кроме того, по состоянию на
Еще 82 подростка стоят на учете ПДН.
По данным доклада о наркоситуации в Новосибирской области по итогам
Первый — географическое положение. Новосибирская область находится на пути «северного маршрута» доставки наркотических средств из Афганистана и стран Центрально-Азиатского региона в регионы РФ и в страны Европы.
— Формированию устойчивых каналов контрабанды наркотиков способствует наличие протяженной и прозрачной границы с территорией Казахстана (
Еще один фактор — наличие разветвленной сети крупных ж/д и автомобильных магистралей федерального значения и международного аэропорта. Также выделяют недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры, «отвечающей за формирование здоровой досуговой среды среди молодежи» в районах области.
Отчеты об этих и других данных обычно были в ежегодных докладах антинаркотической комиссии региона и публиковались на сайте правительства. Доклада за
Кроме того, в рамках профилактики в мае и июне провели «мероприятия, направленные на выявление лиц, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии наркотического опьянения, проведение их медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, составление в отношении данных лиц протоколов об административных правонарушениях с последующим рассмотрением в суде».
Согласно отчету после этого в отношении
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