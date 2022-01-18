Суд наказал экс-главврача одной из больниц Новосибирской области за хищение 871 тысячи рублей

Суд Карасукского района вынес обвинительный приговор бывшему главному врачу «Карасукской центральной районной больницы» Наталье Погореловой.

Из материалов уголовно дела следует, что главврач похитила 871 с лишним тысячу рублей, которые должны были пойти на нужды больницы. Погореловой инкриминировалось превышение должностных полномочий и присвоение бюджетных средств.