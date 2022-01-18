Суд наказал экс-главврача одной из больниц Новосибирской области за хищение 871 тысячи рублей

Суд Карасукского района вынес обвинительный приговор бывшему главному врачу «Карасукской центральной районной больницы» Наталье Погореловой.
Из материалов уголовно дела следует, что главврач похитила 871 с лишним тысячу рублей, которые должны были пойти на нужды больницы. Погореловой инкриминировалось превышение должностных полномочий и присвоение бюджетных средств.
— Суд квалифицировал действия Погореловой
Также приговором суда был удовлетворен гражданский иск больницы на 871 тысячу рублей к Погореловой. Взыскание обратили на имущество экс-главного врача, на которое наложили арест в рамках расследования уголовного дела.
Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами.
Сейчас главный врач Карасукской ЦРБ — Александр Лидер. Ранее он работал в той же больнице хирургом и становился героем публикаций в СМИ за спасение человеческих жизней. В 2015 году Лидер удостоился награды «Врач года», писали Ведомости Заксобрания НСО.
Одним из самых резонансных судебных процессов ушедшего 2021 года стало дело о растрате почти двух миллиардов рублей бывшим топ-менеджером клиники Евгением Покушаловым и его подельниками. Выдающийся хирург получил 2,5 года реального срока в колонии. Вину он признал.