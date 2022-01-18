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Суд наказал экс-главврача одной из больниц Новосибирской области за хищение 871 тысячи рублей

Суд признал Наталью Погорелову виновной в превышении полномочий и присвоении бюджетных средств

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Наталья Погорелова на встрече с тогда еще действующим министром здравоохранения Олегов Иванинским

Наталья Погорелова на встрече с тогда еще действующим министром здравоохранения Олегов Иванинским

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Суд Карасукского района вынес обвинительный приговор бывшему главному врачу «Карасукской центральной районной больницы» Наталье Погореловой.

Из материалов уголовно дела следует, что главврач похитила 871 с лишним тысячу рублей, которые должны были пойти на нужды больницы. Погореловой инкриминировалось превышение должностных полномочий и присвоение бюджетных средств.

— Суд квалифицировал действия Погореловой Н. А. по ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 286 УК РФ и назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — сообщили НГС в Управлении судебного департамента региона.

Также приговором суда был удовлетворен гражданский иск больницы на 871 тысячу рублей к Погореловой. Взыскание обратили на имущество экс-главного врача, на которое наложили арест в рамках расследования уголовного дела.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами.

Сейчас главный врач Карасукской ЦРБ — Александр Лидер. Ранее он работал в той же больнице хирургом и становился героем публикаций в СМИ за спасение человеческих жизней. В 2015 году Лидер удостоился награды «Врач года», писали Ведомости Заксобрания НСО.

Одним из самых резонансных судебных процессов ушедшего 2021 года стало дело о растрате почти двух миллиардов рублей бывшим топ-менеджером клиники Евгением Покушаловым и его подельниками. Выдающийся хирург получил 2,5 года реального срока в колонии. Вину он признал.

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