Суд отправил в СИЗО экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца

Суд помесил под стражу бывшего прокурора Новосибирска
Сегодня, 25 ноября, Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, которого подозревают в превышении полномочий.
— В отношении обвиняемого Ференца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2021 года, — сообщили корреспонденту НГС в Центральном районном суде Новосибирска.
Также Центральный суд отправил сегодня в СИЗО бывшую руководительницу управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александру Аверину. Ей предстоит провести под арестом также до 13 января 2021 года.
О задержании бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца стало известно утром 23 ноября. Денис Ференец занимал должность прокурора Новосибирска с 2016-го по 2020 год. Вместе с ним в деле фигурируют еще четыре человека: Александра Аверина и Дмитрий Куклин (их фамилии стали известны накануне), а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Это следует из документа, который оказался в распоряжении редакции НГС. Кто эти люди и в чем их подозревают — читайте в этом материале.
Сегодня стало известно об аресте директора ООО «ГУМ» Дмитрия Куклина, который замешан в уголовном деле Дениса Ференца.