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Сибиряк потребовал от знакомого миллион и отправил ему муляж бомбы на такси

Подозреваемого задержали силовики

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Предприниматель получил муляж бомбы с помощью сервиса доставки. Момент ее передачи подозреваемым попал на видео

Предприниматель получил муляж бомбы с помощью сервиса доставки. Момент ее передачи подозреваемым попал на видео

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В Новосибирской области силовики задержали сибиряка, который вымогал с предпринимателя миллион рублей, а не получив желаемой суммы, отправил ему муляж бомбы. Сам инцидент произошел 31 октября в Центральном районе Новосибирска. Знакомый предпринимателя посчитал, что тот должен ему денег, с чем пострадавший был не согласен.

— Как установили полицейские, злоумышленник под угрозой применения насилия к местному предпринимателю требовал передать ему денежные средства. Он отправил своему оппоненту СМС-сообщение, в котором указал номер карты, куда следовало перевести требуемую сумму. Однако не дождавшись электронного перевода, он доставил с помощью одного из сервисов такси в торговый павильон, принадлежащий предпринимателю, подозрительный предмет, спрятанный в черный пакет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Момент передачи попал на видео.

Предприниматель обратился в полицию. К павильону выехали саперы и кинологи, территорию оцепили, а людей эвакуировали.

— В результате проверки установлено, что подозрительным предметом оказался муляж взрывного устройства, не представляющий опасности для жизни и здоровья граждан, — добавили в ведомстве.

В итоге 45-летнего подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.

На прошлой неделе из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из административного здания СИЗО на улице Караваева в Дзержинском районе Новосибирска.

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