Сибиряк потребовал от знакомого миллион и отправил ему муляж бомбы на такси

В Новосибирской области силовики задержали сибиряка, который вымогал с предпринимателя миллион рублей, а не получив желаемой суммы, отправил ему муляж бомбы. Сам инцидент произошел
— Как установили полицейские, злоумышленник под угрозой применения насилия к местному предпринимателю требовал передать ему денежные средства. Он отправил своему оппоненту СМС-сообщение, в котором указал номер карты, куда следовало перевести требуемую сумму. Однако не дождавшись электронного перевода, он доставил с помощью одного из сервисов такси в торговый павильон, принадлежащий предпринимателю, подозрительный предмет, спрятанный в черный пакет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Момент передачи попал на видео.
Автор: ГУ МВД по Новосибирской области
Предприниматель обратился в полицию. К павильону выехали саперы и кинологи, территорию оцепили, а людей эвакуировали.
— В результате проверки установлено, что подозрительным предметом оказался муляж взрывного устройства, не представляющий опасности для жизни и здоровья граждан, — добавили в ведомстве.
В итоге 45-летнего подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.
На прошлой неделе из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из административного здания СИЗО на улице Караваева в Дзержинском районе Новосибирска.