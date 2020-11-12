До суда дошло дело работника завода Чкалова — он застрелил своего руководителя

Дело о стрельбе на остановке «Сад Дзержинского» передали в суд
Прокуратура Дзержинского района предъявила обвинение 35-летнему рабочему завода имени Чкалова, которого подозревают в убийстве начальника из-за конфликта на работе в октябре прошлого года.
— После окончания рабочего дня обвиняемый дождался потерпевшего возле проходной предприятия, проследовал за ним до остановки общественного транспорта «Сад имени Дзержинского» в Дзержинском районе. Потерпевший работал на одном предприятии с обвиняемым и являлся его непосредственным руководителем, — сообщили в пресс-службе прокуратуры России по НСО.
На остановке мужчина выстрелил своему начальнику в голову из самодельного оружия и сбежал с места происшествия. Погибший Евгений Бофт работал на заводе имени Чкалова заместителем начальника цеха, у него остались жена и двое детей. Сотрудники завода говорили о том, что убийство произошло из-за того, что Евгений Бофт лишил его премии и заставил работать сверхурочно. Жена погибшего в интервью корреспонденту НГС рассказала о том, как подозреваемый ждал ее мужа несколько часов возле проходной.