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До суда дошло дело работника завода Чкалова — он застрелил своего руководителя

У убитого остались жена и двое детей

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Погибший работал на заводе Чкалова&nbsp;заместителем начальника цеха

Погибший работал на заводе Чкалова заместителем начальника цеха

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Дело о стрельбе на остановке «Сад Дзержинского» передали в суд

Прокуратура Дзержинского района предъявила обвинение 35-летнему рабочему завода имени Чкалова, которого подозревают в убийстве начальника из-за конфликта на работе в октябре прошлого года.

— После окончания рабочего дня обвиняемый дождался потерпевшего возле проходной предприятия, проследовал за ним до остановки общественного транспорта «Сад имени Дзержинского» в Дзержинском районе. Потерпевший работал на одном предприятии с обвиняемым и являлся его непосредственным руководителем, — сообщили в пресс-службе прокуратуры России по НСО.

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На остановке мужчина выстрелил своему начальнику в голову из самодельного оружия и сбежал с места происшествия. Погибший Евгений Бофт работал на заводе имени Чкалова заместителем начальника цеха, у него остались жена и двое детей. Сотрудники завода говорили о том, что убийство произошло из-за того, что Евгений Бофт лишил его премии и заставил работать сверхурочно. Жена погибшего в интервью корреспонденту НГС рассказала о том, как подозреваемый ждал ее мужа несколько часов возле проходной.

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убийствопрокуратура
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