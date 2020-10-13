До суда дошло дело сибиряка, который под предлогом собеседования заманил женщину в вагон и попытался изнасиловать

Новосибирец попытался изнасиловать женщину в вагоне
В Новосибирске будут судить
— По версии следствия, обвиняемый в купе пассажирского вагона привёл потерпевшую под предлогом трудоустройства, попытался совершить в отношении неё изнасилование. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог в связи с тем, что потерпевшая оказала ему активное сопротивление и скрылась в соседнем купе, заперев дверь, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.
После этого мужчина сбежал, но его задержали. Сибиряку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление и попытка изнасилования).
Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд. Свою вину на этапе следствия мужчина признал.
В начале года Калининский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования, который