До суда дошло дело сибиряка, который под предлогом собеседования заманил женщину в вагон и попытался изнасиловать

В Новосибирске будут судить 45-летнего новосибирца, который попытался изнасиловать женщину. Инцидент произошёл 7 июля вечером в вагоне, куда сибиряк заманил её под предлогом собеседования.

— По версии следствия, обвиняемый в купе пассажирского вагона привёл потерпевшую под предлогом трудоустройства, попытался совершить в отношении неё изнасилование. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог в связи с тем, что потерпевшая оказала ему активное сопротивление и скрылась в соседнем купе, заперев дверь, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.