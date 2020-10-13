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До суда дошло дело сибиряка, который под предлогом собеседования заманил женщину в вагон и попытался изнасиловать

Сибирячка вызвала полицию, а мужчина сбежал

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Инцидент произошёл летом. Женщине удалось отбиться от сибиряка и спрятаться в одном из купе

Инцидент произошёл летом. Женщине удалось отбиться от сибиряка и спрятаться в одном из купе

Новосибирец попытался изнасиловать женщину в вагоне

В Новосибирске будут судить 45-летнего новосибирца, который попытался изнасиловать женщину. Инцидент произошёл 7 июля вечером в вагоне, куда сибиряк заманил её под предлогом собеседования.

— По версии следствия, обвиняемый в купе пассажирского вагона привёл потерпевшую под предлогом трудоустройства, попытался совершить в отношении неё изнасилование. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог в связи с тем, что потерпевшая оказала ему активное сопротивление и скрылась в соседнем купе, заперев дверь, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

После этого мужчина сбежал, но его задержали. Сибиряку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление и попытка изнасилования).

Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд. Свою вину на этапе следствия мужчина признал.

В начале года Калининский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования, который 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Видео происшествия было опубликовано в том числе и на НГС, а владелица салона рассказала подробности той ночи.

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попытка изнасилованиясуд
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