Китайский триумф: бренды-лидеры сдают позиции, а цены ползут вверх — что происходит на рынке гаджетов и электроники

Когда два года назад над едва успевшими прийти в себя после карантина российскими магазинами электроники нависла тень железного занавеса, продавцы не представляли, что будет дальше. На вопросы о наличии того или иного товара они отвечали в духе «сейчас продадим все, что осталось, а дальше не знаем». В интернет-витрине цены внезапно приобрели лишний ноль. Товар обещали доставить «сразу, как только появится», а место привычных марок заняли китайские ноунеймы. Но спустя два года прилавки все так же полны электроникой. И несмотря на то, что отдельные тревожные симптомы можно заметить и сейчас, отключать Россию от окружающего мира пока никто не собирается. Что сегодня происходит на этом рынке и как он может измениться до конца года, узнал корреспондент НГС.
Бум «китайцев»
Провал 2022 года в продажах смартфонов в прошлом году был исправлен: группа «М.Видео-Эльдорадо», подводя итоги 2023 года, оценила годовой рост продаж устройств в 25%. Всего в России в ушедшем году было продано свыше 30 миллионов смартфонов — примерно столько же, сколько в 2021-м. Правда, средний чек за год снизился до 22 тысяч рублей, а 60% всех проданных гаджетов относились к ценовой группе до 15 тысяч рублей. В сумме они принесли магазинам около 25% всей выручки от продаж смартфонов.
Ушедший год отличился еще и тем, что впервые в истории топ-3 самых продаваемых марок смартфонов заняли китайские производители: Xiaomi, Tecno и Realme. Единственным «не-китайцем» в пятерке лидеров по продажам в штуках стал Samsung, а Apple туда вообще не попал.
Всего на китайские смартфоны пришлось более 75% от всех проданных в 2023 году устройств, в денежном выражении они заняли примерно половину рынка. Аналитики сети «Эльдорадо» главными драйверами роста среди смартфонов дороже 50 тысяч рублей (на них приходится 40% выручки) назвали новинки сегмента ультрапремиум и устройства с раскладным экраном.
Опрошенные НГС участники мобильного рынка считают, что цены на смартфоны в 2024 году вырастут примерно на 25%, а основной рост придется на лето или осень. Но тренды на мировом рынке, согласно отчетам компании Trendforce, уже проявляются: микросхемы в первом квартале подорожали на 18–23%, а в дальнейшем, если производители поддадутся панике и начнут закупаться «с запасом», рост может и ускориться. Рано или поздно эта волна докатится и до ценников в магазинах электроники. Правда, в России это случится скорее поздно — на складах сформирован достаточно хороший запас товаров.
Падение доли планшетов
Российскому рынку планшетов 2023 год запомнился тем, что их стали меньше импортировать. С другой стороны, продажи впервые с 2020 года выросли, причем резко — сразу на 33%. МТС, оценивая итоги года по всем цифровым торговым сетям, оценила число проданных с января по декабрь гаджетов в 2,4 миллиона. Похожую цифру называет группа «М.Видео-Эльдорадо» — по их оценке, россияне за год купили 2,5 миллиона планшетов.
За это же время в Россию, по оценке GS Group, было ввезено 1,32 миллиона устройств — на 27% меньше, чем в 2022 году.
Первое место по оптовым закупкам занял Huawei: на его долю пришлось 25% всех ввезенных в Россию планшетов (330 тысяч). Второе место неожиданно занял Honor, который за год прирос практически с нуля сразу на 2844% и опередил по числу импортированных планшетов даже Apple (159 тысяч против 155 тысяч соответственно). Традиционные лидеры, Samsung и Lenovo, напротив, упали на 85–91%.
Независимый аналитик Сергей Вильянов, автор Villianov.com, связывает падение корейцев и китайского А-бренда еще и с тем, что доля устройств, которые ввозят в Россию параллельным импортом (солидную часть которого составляли как раз «Самсунги»), за 2023 год снизилась почти вдвое. По его словам, «параллельщики» после 2022 года поняли, что хорошей выручки этот бизнес не принесет, а конкурировать с китайскими официалами оказалось слишком тяжело. Российские пользователи в большинстве своем не захотели переплачивать за любимую марку, прекратившую официальные поставки, и предпочли то, что видели на прилавке.
Источник НГС в одной из крупнейших сетей по продаже электроники подтвердил, что параллельный импорт во второй половине 2022 года шел «с большим запасом»: тогда еще допускали возможность закрытия официальных каналов поставок. В результате некоторые планшеты, закупленные еще тогда, попали на прилавок только в 2024 году.
Выручка магазинов от продаж планшетов за 2023 год, по оценке МТС, выросла на 30%, до 49,8 миллиарда рублей. Тройкой лидеров в штучном исчислении ритейлер назвал Huawei (16%), Samsung (13%) и Xiaomi (11%). В денежном эквиваленте лидером остается Apple (28%), за ним идут Samsung (17%) и Huawei (15%). Средняя стоимость купленного планшета снизилась за год на 1% — до 20,4 тысячи рублей.
Одной из причин роста продаж планшетов в России, хотя в целом по миру они падают, представители «М.Видео» назвали принципиально иное отношение российских покупателей к этому товару. В отличие от наших восточных соседей, у нас они не так сильно конкурируют с фаблетами (смартфонами с большим экраном) — в ряде стран это привело к тому, что смартфоны стали перетягивать покупателей. Этот тренд только укрепляется: IDC назвала 2024 год началом трехлетнего роста продаж смартфонов в ряде макрорегионов (Азия, Африка, Южная Америка), тогда как планшетов будет продаваться все меньше.
В России планшет в последнее время рассматривают не как «мобильный гаджет с очень большим экраном», а как более доступную альтернативу ноутбуку (они в 2023 году заметно подорожали: от 20% прироста средней цены за Huawei до 40% за Macbook). Именно поэтому основную долю продаж тому же «Эльдорадо» в 2023 году сделали устройства с экраном от 10 дюймов и выше.
Источник НГС допускает, что весной или летом 2024 года планшетные компьютеры начнут дорожать. Одной из причин может стать выход новых iPad Pro и Macbook Air, анонсированных на март — именно на них Apple возлагает надежды по оживлению рынка. Когда они доберутся до российских прилавков, никто пока сказать не может, но, как показывает история с Samsung S24 или уже продающиеся в России Vision Pro, возможно, это случится раньше, чем можно ожидать.
Не спешите с апгрейдом
Для тех, кому мобильного гаджета мало, придется приготовить от 80 тысяч рублей — за сборку «нормального» персонального компьютера, с которым можно будет работать 4–5 лет, придется отдать минимум столько. Источник НГС в одной из сетей цифрового ритейла не решился делать прогнозы относительно динамики цен: рынок, по его словам, нестабилен.
Если брать компьютер сейчас и с прицелом на легкий апгрейд в течение полутора-двух лет, собеседник НГС посоветовал выбрать платформу AMD, которая известна тем, что использует одни и те же стандарты по нескольку лет. Она также обещает поставлять свежее «железо» под действующий AM5 еще несколько лет. Если же заказчик решит, что время терпит, а денег пока нет и нужно еще поднакопить, можно остановиться на Intel, который в 2024 году выпускает разъем LGA 1851 на смену действующему LGA 1700, и все, что сейчас продается под это гнездо, подешевеет. Если, конечно, покупатель не хочет любой ценой заполучить все самое-самое новое и сразу.
Аналогичное снижение цен на видеокарты можно ожидать в 2025 году, когда в продажу поступит серия GeForce RTX 5000. Вопрос в том, когда новинка доберется до нашей страны.
Возвращение спроса на жесткие диски
В начале 2023 года цена твердотельных накопителей информации или SSD достигла исторического минимума — в некоторых случаях они оказывались даже дешевле сопоставимых по объему жестких дисков (HDD), которые быстро дорожали после 2021 года.
Удешевлению SSD, кроме выпуска новых бюджетных моделей из Китая, помогло перепроизводство компонентов после пандемии. В 2020–21 годах накопители стали дефицитом из-за того, что фабрики сократили (или совсем приостановили) работу — и одновременно резко вырос спрос со стороны тех, кто делал себе удаленное рабочее место дома. После 2021 года картина перевернулась: производство выросло, а спрос упал.
В 2024 году цены на все носители информации, по мнению аналитиков рынка, должны вырасти. Эксперты обратили внимание на то, что некоторые модели SSD — в первую очередь, марки Samsung — еще с августа 2023 года снова начали дорожать. И поскольку Samsung также поставляет комплектующие другим производителям, их цены неизбежно потянутся тем же курсом. Китайское издание MyDrivers со ссылкой на производителей твердотельных накопителей (в частности, Western Digital), прогнозирует рост цен до 55% к концу года. Основные причины — удорожание компонентов и продажа модулей оперативной и флеш-памяти по предоплате (как во время пандемии). Как результат возможен рост корпоративного спроса на жесткие диски и новый виток роста цен.
Все, кто хотел, уже купили
Российский рынок телевизоров всегда был довольно «хорошим»: по оценке аналитика Александра Суркова, автора канала «Сурков о маркетинге», в хороший год он набирает до 10 миллионов продаж в год, потом в кризис падает вдвое, но быстро встает и идет дальше.
Раньше основную часть рынка занимали два корейских гиганта: Samsung и LG, их доля в сумме достигала 60%. Весной 2022 года моментально опустевшую торговую площадь заняли китайцы — Haier, Xiaomi, Hisense и другие. По мнению Суркова, причин их успеха несколько. Во-первых, Россия никак не защитила своих собственных производителей, ранее пребывавших в тени «Самсунга» — «антикорейские» заградительные пошлины против «китайцев» не работали, и те просто задавили «россиян» числом и ценой. Во-вторых, сами китайцы, создавая предприятия по выпуску электроники в Особых экономических зонах, заставляли партнеров переносить туда не только сборку, но и отделы разработки. Так и выросли марки, захватившие сегодня российский рынок.
Что касается спроса, бум продаж телевизоров 2023 года, по оценке представителя компании «Рексофт Консалтинг» Антона Зуевича, уже миновал. В 2024 году, по его мнению, будет продано примерно на 10–15% меньше устройств, чем годом раньше, — это приведет к концу года к снижению стоимости на 10% и больше.
Это в любом случае не то, что мы могли наблюдать два года назад, когда цены могли вырасти на треть в течение суток — журналист НГС собственными глазами видел, как это происходит.
Весной 2023 года участники рынка снова стали готовиться к росту цен, причиной которого обещало стать ужесточение Казахстаном контроля за параллельным импортом в Россию крупной бытовой техники. Хотя, как заверили нас тогда продавцы, без техники мы все равно не останемся. И оказались правы.