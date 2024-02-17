Китайский триумф: бренды-лидеры сдают позиции, а цены ползут вверх — что происходит на рынке гаджетов и электроники

Бум «китайцев»

Провал 2022 года в продажах смартфонов в прошлом году был исправлен: группа «М.Видео-Эльдорадо», подводя итоги 2023 года, оценила годовой рост продаж устройств в 25%. Всего в России в ушедшем году было продано свыше 30 миллионов смартфонов — примерно столько же, сколько в 2021-м. Правда, средний чек за год снизился до 22 тысяч рублей, а 60% всех проданных гаджетов относились к ценовой группе до 15 тысяч рублей. В сумме они принесли магазинам около 25% всей выручки от продаж смартфонов.

Ушедший год отличился еще и тем, что впервые в истории топ-3 самых продаваемых марок смартфонов заняли китайские производители: Xiaomi, Tecno и Realme. Единственным «не-китайцем» в пятерке лидеров по продажам в штуках стал Samsung, а Apple туда вообще не попал.