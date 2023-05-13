Россия потеряла главный путь поставок бытовой техники в страну. Разбираемся, к чему это приведет

Наш собеседник подчеркнул, что поставки из стран Евросоюза всё еще остались на территории Калининградской области.



— Технику в анклав до сих пор везут из Польши, но очень ограниченно, маленькими порциями. Оттуда бывают даже поставки техники Samsung, но это тоже единичные случаи, — добавил он.



При этом в ответ на наш официальный запрос в пресс-службе другой крупной торговой сети заявили, что ситуация на рынке техники стабильна — как с точки зрения ассортимента и доступности товаров, так и с точки зрения цен.

