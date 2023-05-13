Россия потеряла главный путь поставок бытовой техники в страну. Разбираемся, к чему это приведет

Крупная бытовая техника в России может подорожать, сообщили СМИ со ссылкой на источники среди поставщиков. Это связано с тем, что Казахстан ужесточит контроль параллельного импорта в РФ.
МSK1.RU решил разобраться, как это устроено и действительно ли стоит ждать повышения цен.
Откуда везут технику в Россию
Источник MSK1.RU в крупной торговой сети по продаже бытовой техники подтвердил нам информацию о дальнейшем подорожании товаров.
— Из Казахстана поставки вообще не идут с тех пор, как он закрыл транзит параллельного импорта. Теперь технику направляют через другие страны: Китай, Грузию, Армению, Азербайджан и Иран, — рассказал он. — Также сейчас к логистическим маршрутам добавятся Киргизия и ОАЭ.
Наш собеседник подчеркнул, что поставки из стран Евросоюза всё еще остались на территории Калининградской области.
— Технику в анклав до сих пор везут из Польши, но очень ограниченно, маленькими порциями. Оттуда бывают даже поставки техники Samsung, но это тоже единичные случаи, — добавил он.
При этом в ответ на наш официальный запрос в пресс-службе другой крупной торговой сети заявили, что ситуация на рынке техники стабильна — как с точки зрения ассортимента и доступности товаров, так и с точки зрения цен.
По словам источника MSK1.RU, сильного повышения цен можно избежать, если магазины будут объединяться и вместе совершать большие оптовые заказы.
— Тогда логистические затраты станут меньше, но закупать придется много товаров одновременно, — уточнил он.
При чём тут Казахстан
Все началось с того, что в апреле министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) объявили о том, что планируют усилить контроль за соблюдением введенных против России санкций.
Большая семерка (англ. Group of Seven — G7) — неформальное международное объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония, Канада и США.
За два месяца до этого, 25 февраля, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций, в котором содержится запрет на транзит товаров через территорию России. На это решено было пойти, чтобы пресечь схемы обхода санкций: некоторые отправления попадали в страну через прерывание транзита.
Позднее Financial Times опубликовал информацию о том, что власти Казахстана потребовали ужесточить контроль реэкспортируемых товаров. Источник издания в казахстанском правительстве заявил, что данные меры приняли, потому что Запад стремится не допустить доставку товаров в Россию — в параллельном импорте участвовали как компании, так и частные лица.
Глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин сообщал, что в последнем месяце 2022 года объем параллельного импорта товаров в Россию превысил 20 миллиардов долларов.
Надо понимать, что из всех стран Центральной Азии у Казахстана самая протяженная сухопутная граница с Россией. В 2022 году, после начала спецоперации, в республике резко вырос экспорт на российский рынок — вскоре после того как начались проблемы с поставками импортных товаров из-за санкций. В частности, это коснулось бытовой техники.
Власти Казахстана решили проконтролировать этот момент следующим образом: 1 апреля 2023 года в стране ввели обязательное оформление сопроводительных накладных на товары в торговле со странами Евразийского экономического союза.
В Комитете государственных доходов казахстанского Минфина заявили, что так должен снизиться теневой оборот: все торговые операции начали подвергать тщательному анализу. После этого в российском Минэкономики заявили, что будут следить за ситуацией и реагировать, если возникнут препятствия для свободного обращения товаров внутри союза. Как именно это планируется делать, в ведомстве не уточнили.
Параллельный импорт в России легализовали в июне 2022 года после того, как с отечественного рынка ушли крупные иностранные компании. Данная схема позволяет ввозить в страну товары без разрешения иностранных правообладателей.
Как это было устроено раньше
Через Казахстан в Россию до недавних пор шли поставки бытовой техники, в том числе из Узбекистана. Эти две страны были для нас самыми крупными импортерами таких марок, как Samsung, LG, Bosch и Electrolux.
Как сообщает «Ъ» со ссылкой на гендиректора логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло, из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров в России может увеличиться на 10–12%.
— Сейчас еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок, — сказал он.
Решение Казахстана перекрыть параллельный импорт в Россию усложнит также поставки из Узбекистана, цитирует издание слова коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова. Закупочные цены на зарубежную бытовую технику сильно выросли, поэтому компании снизили количество закупок.
Часть техники раньше собиралась в России: у нас были заводы крупных производителей, но с началом спецоперации они прекратили свою работу.
Позднее производство возобновил завод Samsung, который находится под Калугой, но он начал работать не в полную силу, а только три дня в неделю. К тому же, всю собранную там продукцию стали направлять в страны СНГ, минуя российский рынок, — по крайней мере, если говорить о прямых поставках.
Что остается поставщикам
Источник «Ъ» среди дистрибьюторов рассказал, что если Казахстан окончательно заблокирует транзит бытовой техники, то товары, которые изначально предназначены для ЕАЭС, станет невыгодно ввозить в Россию. В том числе это связано с тем, что перевозить крупную бытовую технику очень затратно из-за ее больших габаритов.
По его словам, в дальнейшем возможен такой сценарий: из-за роста цен на нашем рынке будут представлены отечественные товары и, в крайнем случае, китайские.
Как сообщил «Рамблер.Финансы» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, если образуются новые цепочки поставок в Россию, на Западе могут пресечь эти попытки тоже.
— Потенциальные партнеры попадут в поле зрения коллективного Запада, который будет думать, как вводить ограничения, — рассказал Беляев.
Ранее мы сравнили цены в московских магазинах в декабре и апреле и обсудили с экспертом, от чего они зависят. Также в столице открылся белорусский аналог IKEA — Swed House. Мы побывали на открытии и подробно рассказали, что именно там продается. Кроме того, мы показывали, насколько в России подорожали айфоны после санкций.