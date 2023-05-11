Цены на бытовую технику взлетят? Казахстан ужесточил контроль за реэкспортом — что это значит для новосибирцев

Казахстан ужесточил контроль за реэкспортом техники в Россию — эксперты разошлись во мнении, как это может повлиять на рынок.
По данным издания «Коммерсантъ», логистические компании предупредили, что цены на бытовую технику из-за действия Казахстана увеличатся на 10–12%. При этом торговые сети не уверены, что это как-то способно ухудшить ситуацию на рынке. Как объясняет издание, бытовую технику по параллельному импорту в Россию уже давно ввозят из Китая, Киргизии и ОАЭ.
При этом в сети ДНС в Новосибирске корреспонденту НГС сообщили, что, наоборот, ждут даже снижения цен на ряд товаров.
— Решать вопрос с реэкспортом будет головной наш офис во Владивостоке. А мы как работали, так и работаем. Но могу точно сказать: не завезут с Казахстана — значит завезут с какой-то другой точки. Какая разница-то откуда. Просто опять поменяются логистические цепочки, — отметил один из управляющих магазином ДНС в Новосибирске. — Наоборот, насколько у нас есть информация, ожидаем понижение стоимости ноутбуков.
Он добавил, что многие компании сейчас развивают собственные торговые марки.
— У нас компания работает над снижением стоимости бытовой техники за счет СТМ — собственной торговой марки. Мы непосредственно сами производим эту технику в Китае, сами привозим и продаем. Смысл нам поднимать цену? А всё, что ушло с рынка, заместят. И думаю, что цена на технику не изменится, — уверен эксперт. — Без техники не останемся — это точно.
В начале года стало понятно, что рост цен на базовые продукты и товары за 2022 год существенно превысил официальные показатели инфляции. Обозреватель НГС изучил статистику и дополнил ее сравнением цен в магазинах.