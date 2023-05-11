Цены на бытовую технику взлетят? Казахстан ужесточил контроль за реэкспортом — что это значит для новосибирцев

При этом в сети ДНС в Новосибирске корреспонденту НГС сообщили, что, наоборот, ждут даже снижения цен на ряд товаров.

— Решать вопрос с реэкспортом будет головной наш офис во Владивостоке. А мы как работали, так и работаем. Но могу точно сказать: не завезут с Казахстана — значит завезут с какой-то другой точки. Какая разница-то откуда. Просто опять поменяются логистические цепочки, — отметил один из управляющих магазином ДНС в Новосибирске. — Наоборот, насколько у нас есть информация, ожидаем понижение стоимости ноутбуков.