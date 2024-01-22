Новосибирские магазины готовят прилавки для нового конкурента «Айфона»: что за «Самсунг» будет стоить 190 тысяч

Новосибирские магазины готовятся выставить на продажу новый флагман от Samsung. На витринах их пока нет, но цифровые ритейлеры обещают доставить Galaxy S24 на прилавки на целую неделю раньше его официального мирового релиза. НГС выяснил, где и когда их можно будет купить.
Прямо сейчас работают предзаказы в Ozon и Wildberries — везде прописана доставка со склада в Москве, но сроки указываются разные. При заказе от 22 января Wildberries обещает привезти гаджет в течение пяти дней, Озону на это нужна неделя. Яндекс Маркет заказы из Новосибирска пока не принимает, но готов сообщить о поступлении товара.
Крупные магазины электроники новинку пока не продают — предзаказ работает только в «М.Видео» и «Эльдорадо», а самой ранней датой поставки стоит 13 февраля. Из мобильных операторов предзаказ предлагают сети магазинов МТС и МегаФона, но доставку в Новосибирск также можно оформить только на февраль.
Раньше всех в Новосибирске новый флагман должен появиться в фирменных магазинах Samsung. Представители торговой сети назвали дату, когда новинка доедет до столицы Сибири — предполагается, что 24 или 25 января смартфоны уже будут на прилавке.
— Предзаказ оформить можно прямо сейчас, партия со склада в Москве уже отгружается, должны приехать 25 числа. Или, возможно, раньше, — пояснили сотрудники магазина. И уточнили, что при предварительном заказе даже с самовывозом нужно внести предоплату в размере 5 тысяч рублей. Большинство онлайн-маркетплейсов требуют оплатить 100% стоимости сразу.
Еще одним новосибирским магазином, где Galaxy S24 должен появиться до официального мирового старта, стал «Ситилинк», который также озвучил дату приезда первой партии на склады, откуда новый смартфон можно будет купить «здесь и сейчас». Это случится 29 января, а предоплаты при самовывозе не требуется — как и в М.Видео.
Официальную дату старта продаж Samsung Galaxy S24 раскрыл 17 января Тарун Ватс (Tarun Vats) — она должна была состояться 31 января. Однако в Москве, судя по сайтам магазинов техники, новые корейские флагманы уже сейчас лежат на прилавках и покупатели уже делятся впечатлениями о новых гаджетах. Информацию о продажах в Москве подтвердили и в магазинах Samsung.
200-мегапиксельная камера, которая, если верить официальному сайту Samsung, используется впервые в серии, не вызвала большого количества восторженных отзывов, зато пользователи неоднократно отмечали в соцсетях новое антибликовое стекло модели S24 Ultra. Еще авторы отзывов на новый гаджет обратили внимание на то, что анонсированная поддержка ИИ (аналог ChatGPT) должен заработать на полную мощность только в 2025 году и после пробного периода станет платным.
Telecom Daily, ссылаясь на данные МТС, отмечает, что спрос на Samsung S24 обогнал на 22% запросы на линейку Galaxy S23 год назад. Причем на самую дорогую версию Galaxy S24 Ultra пришлось три четверти всех продаж в Москве. Базовую модель S24 выбрали 17% потребителей, на «среднюю» Galaxy S24+ пришлось только 8% продаж.
Стоимость базовой модели Galaxy S24 начинается от 90 тысяч рублей — за модель, оснащенную 128 Гб памяти. Аналогичное устройство с 256 Гб обойдется уже в 98 тысяч. Samsung S24+ продаются с 256 и 512 Гб и стоят 112 и 125 тысяч рублей соответственно. Galaxy S24 Ultra выпускается сразу в трех вариантах — 256, 512 и 1024 Гб, разброс цен на эти модели — от 146 до 190 тысяч рублей. Самая популярная, согласно данным Telecom Daily, модель — Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Gb — стоит от 160 тысяч.
В сентябре-октябре НГС выяснил, сколько стоит новая модель iPhone 15, который считается основным конкурентом серии Samsung Galaxy S, а также оценил динамику спроса на «яблочные» гаджеты.