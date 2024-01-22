Новосибирские магазины готовят прилавки для нового конкурента «Айфона»: что за «Самсунг» будет стоить 190 тысяч

— Предзаказ оформить можно прямо сейчас, партия со склада в Москве уже отгружается, должны приехать 25 числа. Или, возможно, раньше, — пояснили сотрудники магазина. И уточнили, что при предварительном заказе даже с самовывозом нужно внести предоплату в размере 5 тысяч рублей. Большинство онлайн-маркетплейсов требуют оплатить 100% стоимости сразу.



Еще одним новосибирским магазином, где Galaxy S24 должен появиться до официального мирового старта, стал «Ситилинк», который также озвучил дату приезда первой партии на склады, откуда новый смартфон можно будет купить «здесь и сейчас». Это случится 29 января, а предоплаты при самовывозе не требуется — как и в М.Видео.