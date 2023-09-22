Если вы найдете лишние 250 тысяч: как новосибирцу купить новый iPhone 15 — обзор площадок, где можно слить деньги

На Wildberries Iphone 15 предлагают к продаже лишь несколько продавцов, то на Оzon выбор гораздо больше.



На Wildberries iPhone 15 продается в версии Pro Max на 256 ГБ памяти. Пока только в черном цвете. Стоимость новинки — почти 219 тысяч рублей. На Оzon представлено больше 20 предложений Iphone 15 Pro Max в бежевом, белом, синем и черном цветах. Стоимость варьируется от 267 тысяч 695 рублей с памятью на 256 ГБ до 360 тысяч 359 рублей и 1 ТБ памяти. Ждать новинку на обоих маркетплейсах придется около 6 дней, а о продавцах нет отзывов. На Wildberries еще и указано, что гаджеты представлены в глобал-версии (международная версия, которая произведена для стран Европы и арабского пояса. — Прим. ред).

