Если вы найдете лишние 250 тысяч: как новосибирцу купить новый iPhone 15 — обзор площадок, где можно слить деньги

Новосибирцам 22 сентября стали доступны для покупки моделей iPhone 15. Гаджеты можно заказать на популярных маркетплейсах – Оzon и Wildberries, а также в специализированных магазинах города. Смотрим, сколько они стоят и как долго технику придется ждать.
На Wildberries Iphone 15 предлагают к продаже лишь несколько продавцов, то на Оzon выбор гораздо больше.
На Wildberries iPhone 15 продается в версии Pro Max на 256 ГБ памяти. Пока только в черном цвете. Стоимость новинки — почти 219 тысяч рублей. На Оzon представлено больше 20 предложений Iphone 15 Pro Max в бежевом, белом, синем и черном цветах. Стоимость варьируется от 267 тысяч 695 рублей с памятью на 256 ГБ до 360 тысяч 359 рублей и 1 ТБ памяти. Ждать новинку на обоих маркетплейсах придется около 6 дней, а о продавцах нет отзывов. На Wildberries еще и указано, что гаджеты представлены в глобал-версии (международная версия, которая произведена для стран Европы и арабского пояса. — Прим. ред).
В «МегаФоне» новинки тоже появились. В пресс-службе компании сообщили, что продажу iPhone 15 начали сегодня, 22 сентября. Первыми получают смартфоны те, кто оформил предзаказ на сайте интернет-магазина. Завершить выдавать предзаказы для клиентов, которые оформили их до начала продаж, компания планирует до конца следующей недели. Потом гаджеты будут продавать через интернет-магазин и розницу.
На этапе предзаказа смартфоны всех цветов серии будут представлены в сети «МегаФона» и Yota по цене от 124 тысяч 990 рублей до 249 тысяч 990 рублей. Например, модель Apple iPhone 15 с памятью 128 GB будет стоить 124 тысячи 990 рублей, а с памятью 512 GB — 169 тысяч 990 рублей. Самая дорогая модель Apple iPhone 15 Pro Max Titanium с памятью 1 ТБ обойдется в 249 тысяч 990 рублей.
На сайте ДНС гаджеты появились тоже. Указано, что стоимость, к примеру, iPhone 15 на 128 ГБ в голубом цвете здесь —
В МТС покупка также пока доступна только по предзаказу. Цена на модную технику колеблется от 219 тысяч 990 рублей до 259 тысяч 990 рублей.
В этом году компания Apple презентовала новую модель «айфона» в середине сентября.