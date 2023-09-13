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Нормальная зарядка и перископ вместо камеры: Apple показала новый айфон

Но и теперь компания нашла, как заработать на мелочах

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От нового iPhone 15 можно будет даже зарядить наушники

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Компания Apple провела традиционную презентацию своих новинок, на которой показала в том числе и iPhone — он стал уже пятнадцатым по счету. Если вы пропустили выступление Тима Кука и его коллег, то мы подробно расскажем и покажем, как выглядит новый iPhone и другие гаджеты от Apple.

В этом году компания представила обновления лишь по двум продуктам — Apple Watch и iPhone. Новая линейка смартфонов выглядит следующим образом — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Цветовая гамма базовой модели состоит из пяти цветов: розового, желтого, голубого, зеленого и черного. Задняя поверхность корпуса — матовая, как сообщили в Apple, она изготовлена по специальной новой технологии. Внутри — чип A16 Bionic, такой же был в прошлогоднем iPhone 14 Pro.

Все цвета iPhone 15

Все цвета iPhone 15

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А так выглядят модели Pro

А так выглядят модели Pro

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Улучшена и основная камера — 48 Мп и обновленные сенсоры, которые позволят делать фото высокого качества при плохом освещении, а также более живые портретные снимки. Кроме того, смартфон позволит менять фокус на объектах уже после того, как было сделано фото.

Это фото сделали на iPhone 15

Это фото сделали на iPhone 15

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iPhone 15 стал первым телефоном компании с разъемом для USB-C (до этого у смартфонов был уникальный Lightning). От айфона можно будет заряжать и кейсы наушников Airpods — они тоже переходят на USB-C.

К слову, компания в связи с переходом новых айфонов на разъем USB-C выпустила в продажу мини-переходник с Lightning, цена — от 19 до 29 долларов (в зависимости от длины кабеля).

Характеристики нового iPhone 15

Характеристики нового iPhone 15

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Pro-линейка изменилась меньше: многие ключевые инновации вроде новой камеры и динамического островка появились еще в прошлогодней версии. Вот что нового будет в iPhone 15 Pro и Pro Max:

  • титановый корпус (самый легкий смартфон из серии);
  • скругленные грани корпуса, как у базовой версии;
  • более тонкие рамки экрана — их уменьшили с 2,2 до 1,5 мм. За счет этого 15 Pro Max стал компактнее и легче, а у 15 Pro экран увеличился на 0,1 дюйма при тех же габаритах;
  • переключатель беззвучного режима заменили настраиваемой кнопкой, как у Apple Watch Ultra;
  • зум-камеру заменили «перископом» с качественным пятикратным приближением — но только в большом iPhone 15 Pro Max, в маленьком для нее не хватит места. Сейчас айфоны могут приближать только в 3,5 раза без потери качества картинки;
  • разъем заменят на универсальный USB-C, как и в базовой модели. Он поддерживает более быструю зарядку мощностью 35 Вт и быструю передачу данных USB 3.2 — отправлять отснятые фото и видео в высоком разрешении на компьютер теперь можно будет в 5–10 раз быстрее.
Функция «перископа» наглядно

Функция «перископа» наглядно

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Характеристики моделей Pro

Характеристики моделей Pro

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Компания представила цены не только на новую линейку, но и на другие модели, созданные в последние годы

Компания представила цены не только на новую линейку, но и на другие модели, созданные в последние годы

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Главное обновление в часах Apple Watch Series 9 — новый способ управления. Принять звонок или остановить таймер можно будет с помощью технологии управления жестами Double tap. Нужно будет просто дважды коснуться большим и указательным пальцем друг друга (разумеется, на руке с часами).

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Double tap в действии

Видео: Apple / youtube.com

В новых часах — мощный процессор S9, который на 50% быстрее, чем в предыдущей модели, быстрый доступ к голосовому помощнику Siri и более яркий экран.

Ремешки на новых часах сделаны из переработанных материалов

Ремешки на новых часах сделаны из переработанных материалов

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Также было представлено обновление Apple Watch Ultra. Внутри тот же процессор S9, но экран ярче, чем у базовой модели. Правда, на время работы это не повлияет — 36 часов от одной зарядки.

Все характеристики новых Apple Watch

Все характеристики новых Apple Watch

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Новинки поступят в продажу с 22 сентября. О предзаказе в России объявила компания МТС.

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