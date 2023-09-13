Нормальная зарядка и перископ вместо камеры: Apple показала новый айфон

Компания Apple провела традиционную презентацию своих новинок, на которой показала в том числе и iPhone — он стал уже пятнадцатым по счету. Если вы пропустили выступление Тима Кука и его коллег, то мы подробно расскажем и покажем, как выглядит новый iPhone и другие гаджеты от Apple.

