Нормальная зарядка и перископ вместо камеры: Apple показала новый айфон

Компания Apple провела традиционную презентацию своих новинок, на которой показала в том числе и iPhone — он стал уже пятнадцатым по счету. Если вы пропустили выступление Тима Кука и его коллег, то мы подробно расскажем и покажем, как выглядит новый iPhone и другие гаджеты от Apple.
В этом году компания представила обновления лишь по двум продуктам — Apple Watch и iPhone. Новая линейка смартфонов выглядит следующим образом — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
Цветовая гамма базовой модели состоит из пяти цветов: розового, желтого, голубого, зеленого и черного. Задняя поверхность корпуса — матовая, как сообщили в Apple, она изготовлена по специальной новой технологии. Внутри — чип A16 Bionic, такой же был в прошлогоднем iPhone 14 Pro.
Улучшена и основная камера —
iPhone 15 стал первым телефоном компании с разъемом для USB-C (до этого у смартфонов был уникальный Lightning). От айфона можно будет заряжать и кейсы наушников Airpods — они тоже переходят на USB-C.
К слову, компания в связи с переходом новых айфонов на разъем USB-C выпустила в продажу мини-переходник с Lightning, цена — от 19 до 29 долларов (в зависимости от длины кабеля).
Pro-линейка изменилась меньше: многие ключевые инновации вроде новой камеры и динамического островка появились еще в прошлогодней версии. Вот что нового будет в iPhone 15 Pro и Pro Max:
- титановый корпус (самый легкий смартфон из серии);
- скругленные грани корпуса, как у базовой версии;
- более тонкие рамки экрана — их уменьшили с 2,2 до
1,5 мм. За счет этого 15 Pro Max стал компактнее и легче, а у 15 Pro экран увеличился на 0,1 дюймапри тех же габаритах;
- переключатель беззвучного режима заменили настраиваемой кнопкой, как у Apple Watch Ultra;
- зум-камеру заменили «перископом» с качественным пятикратным приближением — но только в большом iPhone 15 Pro Max, в маленьком для нее не хватит места. Сейчас айфоны могут приближать только в 3,5 раза без потери качества картинки;
- разъем заменят на универсальный USB-C, как и в базовой модели. Он поддерживает более быструю зарядку мощностью
35 Вти быструю передачу данных USB 3.2 — отправлять отснятые фото и видео в высоком разрешении на компьютер теперь можно будет в 5–10 раз быстрее.
Главное обновление в часах Apple Watch Series 9 — новый способ управления. Принять звонок или остановить таймер можно будет с помощью технологии управления жестами Double tap. Нужно будет просто дважды коснуться большим и указательным пальцем друг друга (разумеется, на руке с часами).
В новых часах — мощный процессор S9, который на 50% быстрее, чем в предыдущей модели, быстрый доступ к голосовому помощнику Siri и более яркий экран.
Также было представлено обновление Apple Watch Ultra. Внутри тот же процессор S9, но экран ярче, чем у базовой модели. Правда, на время работы это не повлияет — 36 часов от одной зарядки.
Новинки поступят в продажу с 22 сентября. О предзаказе в России объявила компания МТС.